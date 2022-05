Das "Duell um die Welt" am 7. Mai 2022: Alles über Gäste, Sieger, Wiederholung

Alle Infos über das "Duell um die Welt" gestern am 7. Mai 2022: Welche Gäste sind dabei? Wer ist die Moderatorin? Wo gibt es die Übertragung im TV oder Stream und die Wiederholung?

Gestern war es beim "Duell um die Welt" wieder so weit: Joko und Klaas kämpften weiter um den Weltmeistertitel. Zusammen mit prominenten Gästen stellten sie sich dabei den verschiedensten Herausforderungen.

Geprüft werden der Mut der Kandidaten, ihre Willensstärke und ihre Kraft. All diese Eigenschaften benötigen sie, wenn sie in "Team Joko" bzw. "Team Klaas" antreten, um die haarsträubenden Aufgaben zu erfüllen, die sich Joko und Klaas gegenseitig stellen.

Das "Duell um die Welt" wird seit 2012 ausgestrahlt, seit 2019 in den meisten Fällen als Live-Sendung. Das besondere an der Wettkampf-Show ist, dass die Aufgaben nicht nur im Studio ausgeführt werden. Stattdessen werden die Teilnehmer in verschiedene Länder geschickt, in denen sie dann ihnen bis dato unbekannte Aufgaben lösen müssen. Am Ende der Staffel darf sich dann einer der beiden Gastgeber mit dem Titel "Weltmeister" schmücken.

Video: ProSieben

Das "Duell um die Welt": Sieger von Staffel 9

In Folge 3 der 9. Staffel konnte sich am Ende Team Joko durchsetzen. Trotz Handicap war Joko im letzten Spiel schneller als Klaas und darf sich somit erneut Weltmeister nennen.

Sendetermin und Sendezeit: Wann lief die letzte Folge von "Duell um die Welt"?

Die letzte Folge der 9. Staffel von "Duell um die Welt?" lief am Samstag, 7. Mai 2022. Die Sendezeit war 20.15 Uhr.

Wie lange dauert das "Duell um die Welt"?

Das "Duell um die Welt" dauert fast vier Stunden: Die aktuelle Folge läuft bis 0.10 Uhr.

Lesen Sie dazu auch

Gäste beim "Duell um die Welt" am 7. Mai 2022

Auch die diesjährige Staffel vom "Duell um die Welt" wartet mit einigen Prominenten auf. Dazu zählen unter anderem die Moderatorin Linda Zervakis, Fanta-4 Star Michi Beck oder Lucy Diakovska von den No Angels.

Beim "Duell um die Welt" am 7. Mail 2022 treten als Gäste an:

Johannes Oerding : Der Musiker Johannes Oerding hatte 2009 seinen Durchbruch, nachdem er im Vorprogramm des Musiker-Duos "Ich+Ich" gespielt hatte. Mittlerweile ist er durch TV-Programme wie " Sing meinen Song " oder "The Voice" bekannt.

Der Musiker hatte 2009 seinen Durchbruch, nachdem er im Vorprogramm des Musiker-Duos "Ich+Ich" gespielt hatte. Mittlerweile ist er durch TV-Programme wie " " oder "The Voice" bekannt. Kevin Großkreutz : Der ehemalige Bundesligaspieler wurde mit dem BVB gleich zwei Mal deutscher Meister.

Der ehemalige Bundesligaspieler wurde mit dem gleich zwei Mal deutscher Meister. Collien Ulmen-Fernandes : Seit 2010 ist Collien bei Galileo zu sehen, außerdem moderierte sie Sendungen wie "The Dome" oder die Kindersendung "Spurensuche". Zusammen mit ihrem Ehemann Christian Ulmen ist sie außerdem in der Sendung "Jerks" zu sehen.

Seit 2010 ist bei Galileo zu sehen, außerdem moderierte sie Sendungen wie "The Dome" oder die Kindersendung "Spurensuche". Zusammen mit ihrem Ehemann Christian ist sie außerdem in der Sendung "Jerks" zu sehen. Ricardo Simonetti : Als Moderator ist Simonetti Dauergast in deutschen Wohnzimmern. Wenn nicht gerade eine von ihm moderierte Sendung läuft, dann flimmert er in Werbungen für Schwarzkopf , About You oder Google über den Bildschirm.

Wer ist die "Duell um die Welt"- Moderatorin?

Auch diesmal wird das "Duell um die Welt" wieder von Jeannine Michaelsen moderiert. Seit 2012 steht die Musicaldarstellerin und Moderatorin zusammen mit Joko und Klaas vor der Kamera. In ihrem ersten Jahr wurde das "Duell um die Welt" sogar für den Deutschen Fernsehpreis und die Rose d'Or nominiert.

Doch nicht nur als Moderatorin arbeitet sie an der Sendung mit. Sie wurde außerdem schon als Promi-Kandidatin für "Team-Klaas" nach Norwegen geschickt. Auch am 7. Mai 2022 wird sie wieder dabei sein, wenn der Kampf um den Weltmeistertitel zwischen Joko und Klaas in die nächste Runde geht.

"Duell um die Welt": Übertragung im TV oder Stream

Das "Duell um die Welt" wird am 7. Mai 2022 ausgestrahlt. Wer also wissen möchte, wer sich dieses Mal den Titel holt, sollte um 20.15 Uhr ProSieben einschalten. Die letzten beiden Termine von "Das Duell um die Welt" im Dezember 2021 konnte Team Joko für sich entscheiden.

Wiederholung: Ganze Folge von "Duell um die Welt" sehen

Für alle, die die Sendung verpassen, weil sie zur Primetime anderes zu tun hatten, gab es zumindest einen kleinen Trost: Das "Duell um die Welt" lief noch am selben Abend um 0.10 Uhr als Wiederholung.

Wenn Sie auch die Wiederholung verpasst haben, können Sie die ganze Folge von "Duell um die Welt" einfach online auf der Webseite von ProSieben anschauen. Der Service ist kostenlos, Sie müssen sich allerdings auf der Seite registrieren.

Best of "Duell um die Welt": Welche Aufgaben gab es in der Vergangenheit?

Die Verrücktheit der Aufgaben, die sich Joko und Klaas gegenseitig stellen, kennt fast keine Grenze. In der Vergangenheit schwebten die beiden bereits auf Luftballlons durch die Wüste oder mussten sich als lebende Bowlingkugeln versuchen. Die skurrilsten dieser Aufgaben wurden in einem erstmals 2017 ausgestrahlten Best of "Das Duell um die Welt" ausgestrahlt. Sicherlich werden auch am 7. Mai 2022 wieder einige Grenzen überschritten beim Versuch, das "Duell um die Welt" für sich zu entscheiden.