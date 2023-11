"Wetten, dass..?" gestern am 25. November 2023: Termin, Wetten, Gäste und was wird aus Thomas Gottschalk?

"Wetten, dass..?" 2023: Die Infos rund um Wetten, Gäste, Wettpaten, Show Acts, Übertragung, Wiederholung und Moderator Thomas Gottschalk finden Sie bei uns.

Im November 2022 kam es zur zweiten Neuauflage des TV-Klassikers "Wetten, dass..?". Moderator Thomas Gottschalk und die Show ernteten gemischte Kritik, doch Big Thommy himself tönte alsbald - gefragt oder ungefragt? - dass er selbstverständlich auch für ein drittes Revival zur Verfügung stehe. Und weitere? Die unendliche Geschichte? Die Einschaltquoten waren für das ZDF ganz offensichtlich ein Angebot, das man nicht ablehnen konnte.

Und voilà: Der Termin für die kommende Ausgabe steht schon fest - Samstag, 25. November 2023. Und natürlich zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr. Bleiben Sie bei uns, hier erfahren Sie mehr über Wetten, Gäste, Wettpaten, Show Acts, Übertragung und Wiederholung.

2023: Welche Wetten gibt es bei "Wetten, dass..?"

"Wetten, dass..?" 2022

Um den Titel Wettkönig oder Wettkönigin zu erlangen treten Kandidaten gegeneinander an. Hier finden Sie die Wetten aus der Ausgabe im November 2023. Mit einer Außenwette aus der Schweiz, moderiert von Hazel Brugger, soll Christian Zumbühl und seine sieben Teammitglieder steilauf etwas Großes bewegen. Währenddessen werden im Saal Michelle Chevalier und Antonia Fleig versuchen in einer Gabelstapler-Wette zu gewinnen. Horst Freckmann muss sich währendessen mit Kräfrufen messen. Auch wenn die Kleine Münsterländer-Hündin Amie sich gut mit Zahlen auskennt, muss ihr Frauchen Michaela Frank gute Englischkenntnisse in einer Wette vorzeigen. Der 14-jährige Felix Mayr stellt sich der Show mit einer Handstand-Wette, die es in sich hat - mit Kraft, Präzision und einem Skateboard. Schließendlich ist Julia Reichert auch mit dabei. Für sie sind Wetten gestreift und wenn sie Glück hat, wird sie zur neuen Wettkönigin.

"Wetten, dass..?" 2023: Die Wettpaten und Gäste

Das ZDF hat offiziell die Wettpaten und Gäste des Abends bekanntgegeben. Allerdings hatte sich Showmaster Thomas Gottschalk in seinem Podcast "Die Supernasen", den er mit Mike Krüger führt, etwas verplappert. In der Ausgabe vom 23. Oktober 2023 erzählte er freimütig, dass sein TV-Team sowohl Rapper Apache 207 als auch Sängerin Cher für die vorerst letzte Ausgabe von "Wetten, dass..?" gewinnen will. Während Apache 207 eine härtere Nuss darstellen könnte, da der Künstler eigentlich nicht im TV auftritt, scheint Cher schon fest eingeplant zu sein. Einen weiteren Wunsch hatte Gottschalk bereits früher geäußert: Für "Wetten, dass..?" im November 2023 wünscht sich er sich laut der BILD nämlich einen ganz besonderen Gast, mit dem er früher in Malibu Tür an Tür gewöhnt hat. Die Rede ist von "Thor"-Darsteller Chris Hemsworth. Hemsworth und Gottschalk kennen sich aus alten Nachbarschaftspläuschchen persönlich. Ob der Australier aus den Marvel-Filmen aber tatsächlich in der neuen Ausgabe als Überraschungsgast erscheinen wird, bleibt abzuwarten.

Die Liste der Gäste und Wettpaten für die Ausgabe am 25. November sieht folgendermaßen aus:

Matthias Schweighöfer

Stefanie Stappenbeck

Jan Josef Liefers

Bastian Schweinsteiger

Ana Ivanovic

Darüber hinaus werden voraussichtlich aber noch weitere Stars und Sternchen auf Thommys Couch Platz nehmen. Die Liste der Gäste von 2021 und 2022 sahen so aus:

2021

Helene Fischer

Joko Winterscheidt

Klaas Heufer-Umlauf

Heino Ferch

Svenja Jung

Björn Ulvaeus und Benny Andersson von ABBA

und von Udo Lindenberg

Stars des Disney-Musicals "Die Eiskönigin"

2022

Hollywood-Schauspieler John Malkovich

Comedian Michael „Bully“ Herbig

Schauspieler Christoph Maria Herbst

Schauspielerin Veronica Ferres mit ihrer Tochter Lilly Krug

mit ihrer Tochter Tennisspieler Alexander Zverev

Fußballerin Alexandra Popp

Fußballerin Giulia Gwinn

Show Acts bei "Wetten, dass..?" 2023

Im Zug seines Verplapperns im Podcast äußerte sich Gottschalk auch zu möglichen Show Acts für "Wetten, dass..?" 2023. So kündigte er inoffiziell an, dass Helene Fischer und Rapperin Shirin David in der Sendung auftreten werden - anscheinend in einer Art Duett. Gemeinsam werden sie zum zehnjährigen Jubiläum von "Atemlos durch die Nacht" das Lied in einer neuen Version performen. Außerdem ist Musik-Ikone Cher wieder zurück. Sie wird mit "DJ Play a Christmas Song" den Moderator gebührend verabschieden. Auch die britische Popband "Take That" und derem Mitglieder Gary Barlow, Mark Owen und Howard Donald sind dabei. Sie singen einen Song aus ihrem brandneuen Album "This Life".

"Wetten, dass..?" 2023 ohne Co-Moderatorin Michelle Hunziker

Nach der zweiten Wiedererweckungs-Ausgabe von "Wetten, dass..?" musste Großmeister Gottschalk neben ein wenig Lob auch die eine oder andere mediale Ohrfeige einstecken. Auch den Kommentar unseres Kollegen Daniel Wirsching wird sich der gewesene Großmeister am samstäglichen Lagerfeuer nicht gerade an seine Ego-Wand pinnen.

Michelle Hunziker Foto: Ralf Lienert

Alles in allem war ziemlich oft zu vernehmen, dass Co-Moderatorin Michelle Hunziker dem TV-Titan mehrfach den Hintern gerettet habe, indem sie Pannen geschickt überspielte. Für "Wetten, dass..?" 2023 fällt dieser Rettungsschirm allerdings aus. Denn übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll die vorerst letzte Ausgabe der Wettsendung ohne Hunziker stattfinden.

Übertragung von "Wetten, dass..?" 2023 - Gibt es auch eine Wiederholung?

Möchten Sie "Wetten, dass..?" 2023 ganz konventionell im linearen Fernsehprogramm des ZDF verfolgen? Dann brauchen Sie nur zur oben verkündeten Sendezeit Ihr Fernsehgerät einschalten und schon läuft die Show.

Sollten Sie aber ein digitales Endgerät vorziehen, sind Sie mit dem Live-Stream des ZDF gut bedient. Eine Wiederholung gibt es in der Mediathek des Senders natürlich auch - dort wird "Wetten, dass..?" 2023 noch eine ganze Weile nach der Erst-Ausstrahlung für Sie abrufbereit bleiben. Ob es auch eine Wiederholung im linearen TV gibt? Vermutlich eher nicht.