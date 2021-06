Polizeireporter gibt Einblicke: Was läuft schief im Augsburger Nachtleben?

Endlich kehrt wieder Leben in Augsburgs Innenstadt zurück. Doch nicht alle verhalten sich friedlich. Was ist in diesem Jahr anders als sonst - und bessert sich das wieder?

Das Leben ist zurück in Augsburg. Vor allem an den Wochenenden sind die Restaurants in der Innenstadt gut besucht, in der autofreien Maxstraße fühlt sich manch einer, als hätte er sich auf die Sommernächte verirrt. Doch zuletzt kippte die fröhliche Partystimmung nach Mitternacht, die Atmosphäre wurde zunehmend aggressiv. Wie kam es dazu? Und was unterscheidet die Probleme in diesem Jahr von denen früherer Sommer in der Stadt?

Einer, der sich selbst ein Bild gemacht hat und der in den vergangenen Tag häufig mit Polizisten und Gastronomen gesprochen hat, ist der stellvertretende Leiter der Lokalredaktion Augsburg Jörg Heinzle, der seit vielen Jahren aus den Bereichen Polizei und Justiz berichtet. Im Podcast spricht er mit Digitalredakteurin Ida König über eine aufgeheizte Stimmung, den Nachholbedarf der Feiernden und darüber, welche wichtige Instanz dem Nachtleben durch die geschlossenen Clubs und Diskotheken fehlt.

Podcast "Augsburg, meine Stadt" auf Spotify, Apple Podcast und Co.

Außerdem interessiert uns in dieser Folge ganz besonders die Meinung unserer jungen Hörerinnen und Hörer. Wie wollt ihr eure Abende gerade und in Zukunft am liebsten gestalten? Sehnt ihr euch danach, dass Clubs und Discos wieder öffnen dürfen? Wir freuen uns über Nachrichten an podcast@augsburger-allgemeine.de oder bei Instagram und Facebook.

Den Podcast "Augsburg, meine Stadt" finden Sie bei Spotify, Apple Podcasts – und überall sonst, wo es Podcasts gibt.