Zwischen Schule und Karriere: So leben Mimi und Josy von "The Voice"

Meistern Alltag und Karriere: Die beiden "The Voice Kids"-Siegerinnen Josy (13) und Mimi (15).

Vor Kurzem kannte sie kaum jemand - jetzt hören Millionen die Musik von Mimi und Josy. Wie sieht ihr Alltag aus? Jetzt im neuen Podcast (mit Song)!

Von Ida König

Über Nacht berühmt werden – für die meisten Künstler bleibt das ein Traum. Nicht so für die beiden jungen Augsburgerinnen Mimi (15) und Josy (13). Die beiden Schwestern gewannen die diesjährige Staffel der Castingshow "The Voice Kids" und begeisterten bereits mit ihrem ersten Fernsehauftritt im Februar unzählige Menschen. Seitdem hat sich der Alltag der beiden Mädchen schlagartig verändert – und doch versuchen sie und ihre Eltern, so normal wie möglich weiterzuleben.

Jetzt im Podcast: Mimi und Josy von "The Voice Kids"

Wir haben die Mädchen für unseren Podcast "Augsburg, meine Stadt" zu Hause in Augsburg besucht und sogar eine Gesangsprobe bekommen. Es lohnt sich also, bis zum Ende dranzubleiben!

Im Podcast erzählt Mimi, wie sie den Spagat zwischen Singen und Schulabschluss schafft und Josy verrät, welche Musik sie am liebsten auf der großen Bühne singen würde. Außerdem erfahren Sie im Podcast, wie die Schwestern an neuen Songs arbeiten – und ob es auch bei den beiden Sängerinnen manchmal kracht.

