Podcast "Augsburg, meine Stadt": Alle Folgen im Überblick

Boxerin, Feuerwehrmann, Politikerin: In unserem Podcast "Augsburg, meine Stadt" geht es um Augsburg und seine Menschen.

Unser Podcast ist nah dran an den Menschen in Augsburg – und an ihren Geschichten. In "Augsburg, meine Stadt" kommen Menschen zu Wort, die etwas zu erzählen haben: Das können Prominente sein – aber auch Leute mit besonderen Berufen oder Lebenswegen. Der Podcast wird im Wechsel von Axel Hechelmann und Ida König moderiert. Eine neue Folge erscheint jeweils jeden zweiten Donnerstag. Wie Sie unseren Podcast hören und abonnieren können, erfahren Sie hier.

Hier gelangen Sie direkt zum Podcast "Augsburg, meine Stadt" auf Apple Podcasts, Spotify, Deezer und Co.:

"Augsburg, meine Stadt": Alle Podcast-Folgen zum Anhören

Folge 77: Ukrainerin in Augsburg

Folge 76: Trans Frau Leonie aus Augsburg

Folge 75: Ex-Eishockeyprofi Milan Sako

Folge 74: Chefredakteur Gregor Peter Schmitz

Folge 73: Long-Covid-Betroffene Joana Doderer

Folge 72: Archivar Mario Felkl

Folge 71: Pfarrerin Barbara Krauße

Folge 70: Generationenforscher Rüdiger Maas

Folge 69: Buchblogger Marius Müller

Folge 68: Gastronom Harry Winderl

Folge 67: FDP-Bundestagsabgeordneter Maximilian Funke-Kaiser

Folge 66: Staatstheater-Chef André Bücker

Folge 65: SPD-Bundestagsabgeordnete Ulrike Bahr

Folge 64: Grünen-Bundestagsabgeordnete Claudia Roth

Folge 63: CSU-Bundestagsabgeordneter Volker Ullrich

Folge 62: Bücher Pustet plant Umzug

Folge 61: Kanuten Hannes Aigner und Sideris Tasiadis

Folge 60: Klimacamp-Aktivistin Janika Pondorf

Folge 59: Gewalt in der Augsburger Maxstraße

Folge 58: Modularfestival-Chef Patrick Jung

Folge 57: Die Garten-Expertin Tine Klink

Folge 56: Die Oberbürgermeisterin Eva Weber

Folge 55: Die Stadtführerin Elisabeth Retsch

Folge 54: Der August-Gin-Gründer Christoph Steinle

Folge 53: Der Starfotograf Daniel Biskup

Folge 52: Die Plus-Size-Bloggerin Cécile Sauer

Folge 51: Die Zoo-Chefin Barbara Jantschke

Folge 50: Klassikstars im Lockdown

Folge 49: Der Augsburger Kältebus

Folge 48: Der Ausblick aufs Jahr 2021

Folge 47: Das Podcast-Jahr 2020 im Rückblick

Folge 46: Der 21-jähriger Priester-Anwärter

Folge 45: Die Box-Weltmeisterin Tina Rupprecht

Folge 44: Kampf gegen "Catcalling" in Augsburg

Folge 43: Der Augsburger Königsplatz-Prozess

Folge 42: Augsburger Influencerin Ellabekind

Folge 41: Der Augsburger Goldfinger-Prozess

Folge 40: Ex-Gefängnischef Thomas Galli fordert: Lass die Häftlinge frei!

Folge 39: FCA-Profi Florian Niederlechner im Gespräch

Folge 38: Die Band John Garner im Porträt

Folge 37: Das nachhaltige Modelabel Degree aus Augsburg

Folge 36: Jobangst bei Premium Aerotec und Co.

Folge 35: Der AEV und sein Weg aus der Krise

Folge 34: Veranstaltungstechniker in der Krise

Folge 33: Lisa McQueen, wie fühlt sich Rassismus an?

Folge 32: Wie Jugendliche unter Corona leiden

Folge 31: Gastronomie in Corona-Zeiten

Folge 30: Der FCA in der Corona-Krise

Folge 29: Eva Weber – die neue Rathauschefin (Sonderfolge)

Folge 28: Wie "Corona" den Journalismus trifft

Folge 27: Die Kommunalwahl-Analyse (Sonderfolge)

Folge 26: Der spannende Alltag einer Hebamme

Folge 25: Der harte Job der Berufsfeuerwehr

Folge 24: Hilfe für Augsburger in Wohnungsnot

Folge 23: FCA, AEV, Boxen und Kanu: Vier Top-Sportler im Gespräch (Sonderfolge)

Folge 22: Die jungen Chefs des Liliom-Kinos

Folge 21: Wird Augsburg immer krimineller?

Folge 20: Was 2020 in Augsburg wichtig wird

Folge 19: Tödliche Attacke am Königsplatz (Sonderfolge)

Folge 18: Travestie-Künstler Chris Kolonko

Folge 17: Der Augsburger Pflegeskandal

Folge 16: Mörderisches Augsburg

Folge 15: Tanker-Kapitänin Martina Collins

Folge 14: Wie groß ist die Angst der Juden in Augsburg?

Folge 13: Die Campus-Cat-Story

Folge 12: Emma und Aylin kämpfen fürs Klima

Folge 11: So tickt AEV-Kapitän Steffen Tölzer

Folge 10: Anna (24), Chefin eines Plärrer-Karussells

Folge 9: So tickt FCA-Legende Daniel Baier

Folge 8: Wie aus Stefan Meitinger Kult-Wirt "Bob" wurde

Folge 7: Kampf um die Straße

Folge 6: Wie kinderfreundlich ist Augsburg?

Folge 5: Der harte Job von Lebensretter Marco

Folge 4: Mimi & Josy: Ihr Leben nach "The Voice"

Folge 3: Die Boxbote-Story

Folge 2: Augsburger Arzt: Stühle machen krank!

Folge 1: Augsburg macht dicht

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Zuhören – und freuen uns über Kritik, Lob und Themen-Anregungen an podcast@augsburger-allgemeine.de!

Was ist ein Podcast? 1 / 7 Zurück Vorwärts Ein Podcast ist ein Audio-Format, das - ganz ähnlich wie eine Radiosendung - angehört werden kann.

Um einen Podcast anzuhören, sind nur zwei Voraussetzungen nötig: Sie brauchen eine Internetverbindung, um den Podcast herunterladen zu können. Und Sie brauchen Lautsprecher oder Kopfhörer, um den Podcast anhören zu können.

Es gibt ganz verschiedene Podcast-Formate in Deutschland und weltweit: Sie reichen von Interviews, über Audio-Reportagen bis hin zu Wissensformaten. Besonders beliebt sind auch Talkformate, in denen zum Beispiel ein Gespräch zu einem Thema oder über eine Person geführt werden.

Mit relativ kleinem Aufwand kann übrigens jeder seinen eigenen Podcast erstellen und verbreiten. Wie das geht, lesen Sie hier.

Auch unsere Redaktion bietet Podcasts an, unter anderem das Format "Augsburg, meine Stadt". Damit sind wir ganz nah dran an den Menschen in Augsburg. Klicken Sie hier, um mehr darüber zu erfahren.

Übrigens: Der Begriff Podcast ist ein Kunstwort, das sich aus zwei Begriffen zusammensetzt: und zwar aus dem Wort iPod (MP3-Player der Firma Apple) und dem Begriff "to broadcast" (deutsch: senden).

Der iPod spielte für die Namensgebung eine wichtige Rolle, weil er vor allem zu Beginn der Podcast-Ära das marktbeherrschende Gerät zum Abspielen von Podcasts war.

Lesen Sie dazu auch: Thema Podcasts: Mit diesem Wissen können Sie mitreden

