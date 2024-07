Newspodcast Warum der FC Augsburg im Trainingslager in Südafrika ist

In dieser Folge sprechen wir darüber, warum Markus Söder so beliebt ist wie lange nicht. In Bayern gibt es immer mehr Spitzenverdiener und alles zum Einreisedrama um zwei FCA-Spieler beim Trainingslager in Südafrika.