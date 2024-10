Neue Folge FCA-Podcast Viererkette: Das Desaster in Leipzig und die Folgen

Mit dem viel zitierten „gebrauchten Tag“ ist noch nett umschrieben, was dem FC Augsburg am Samstag bei RB Leipzig geschehen ist. Mit 0:4 ging das Team von Jess Thorup unter, bereits nach einer Viertelstunde führten die Gastgeber mit 2:0 gegen den FCA. Zu allem Überfluss verschoss Kapitän Jeffrey Gouweleeuw nach 27 Minuten auch noch einen Elfmeter.

Dass die Niederlage nicht noch höher ausfiel, war vor allem dem FCA-Torwart Nediljko Labrovic zu verdanken, der als einziger Augsburger in Normalform war. Damit setzt sich der Negativtrend fort, der sich zum Ende der vergangenen Saison bereits angedeutet hatte. Über die Pleite in Leipzig und die daraus resultierenden Folgen sprechen in der aktuellen Folge der Viererkette, dem FCA-Podcast unserer Redaktion, Robert Götz und Florian Eisele.

Der FC Augsburg geht bei RB Leipzig unter

Bei der Aufarbeitung der Niederlage fallen vor allem die defensiven Schwächen auf: Erneut präsentierte sich der FCA in puncto Defensive nicht auf Erstliga-Niveau. Schon gegen Mainz fielen die Gegentore viel zu leicht. Der erste Gegentreffer resultierte aus einem Pass von RB-Kapitän Willi Orban, der den Ball in der Nähe des eigenen Strafraums bekommen hatte. Orban spielte auf Lois Openda, der leitete auf Stürmer Benjamin Sesko weiter, der zur Führung vollendete - fertig. Auch bei den weiteren Gegentreffern sah die Abwehrreihe des FCA nicht gut aus. Kapitän Jeffrey Gouweleeuw merkte zurecht an: „Wenn die Absprachen nicht eingehalten werden, sehen wir Abwehrspieler als Letzte in der Kette immer schlecht aus. Aber Fußball ist ein Teamsport.“

Ein vielsagender Satz, der zeigt: Die Abstimmung innerhalb des neu formierten FC Augsburg stimmt bisher nicht. Vor allem nicht in der Defensivbewegung, aber auch sonst muss sich die Mannschaft schnell finden. Ein Umstand, der sich immerhin mit dem enormen Durchsatz innerhalb des Kaders in diesem Transfersommer erklären lässt. Saisonübergreifend zeichnet sich aber ein deutlicher Abwärtstrend ab: Von den letzten zehn Bundesligaspielen gingen acht verloren, dazu kommen ein Sieg und ein Remis bei einem Torverhältnis von 10:28 Toren. Welche andere Statistik fast schon unglaublich ist, wo FCA-Trainer Jess Thorup ansetzen muss und was bei allen Problemen Mut macht - das gibt es in der aktuellen Folge der Viererkette zu hören.