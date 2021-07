Asylpolitik

Integration im Krisenmodus: Wie schlimm ist der Rückschlag tatsächlich?

Drei junge Flüchtlinge arbeiten in einem Ausbildungszentrum bei Siemens. Im vergangenen Jahr wurden in Bayern mehr Ausbildungsduldungen erteilt als in jedem anderen Bundesland.

Plus Sie waren stärker von Arbeitslosigkeit betroffen, mussten lange auf Bescheide warten und ihre Kurse sind ausgefallen. Flüchtlinge gehören sicherlich nicht zu den Gewinnern der Corona-Krise. Doch wie groß sind die Lücken?

Von Sophia Huber

Keine Motivation, instabiles Internet oder laute Nachbarn. Vielen Menschen waren diese Umstände im Homeoffice gerade im vergangenen Jahr bekannt. Ali Reza Khavari kennt das alles auch. Nur kamen bei ihm noch weitere Dinge dazu. Davon wird er gleich erzählen. Khavari ist 22 Jahre alt, im Iran geboren, seit etwas mehr als fünf Jahren lebt er in Deutschland, zuerst in Dinkelscherben, dann kam er nach Augsburg. Seit über einem Jahr wohnt er im Kolping-Wohnheim in der Augsburger Innenstadt.

