Auch Impfungen können die dritte Corona-Welle nicht stoppen

Bald kommt mehr Corona-Impfstoff nach Deutschland. Das ist eine gute Nachricht. Eigentlich.

In den nächsten Wochen wird mehr Impfstoff nach Deutschland kommen. Das ist eigentlich eine gute Nachricht. Die Betonung dieses Satzes liegt auf eigentlich. Denn erstens wird die dritte Corona-Welle dadurch nicht gestoppt werden können. Sie ist schon zu mächtig. Über das Land wird erneut der strenge Lockdown niederfahren, aus dem es sich eben erst leicht geschält hat.

Das liegt an der Mutation des Corona-Erregers, die das Virus viel ansteckender macht. Das liegt aber zweitens auch an unserem Land. Deutschland, das sich als Organisationsweltmeister wähnte, tut sich schwer, scheitert an sich selbst. Denn dass die größere Menge Impfstoff auch schnell verabreicht wird, ist alles andere als sicher.

Corona-Impfung wohl bald in Arztpraxen

Viele Senioren können ein Lied davon singen, welcher Akt es war, einen Termin im Impfzentrum zu bekommen. In Deutschland versauern Millionen Impfdosen ungenutzt in den Kühlschranken, obwohl es um Leben und Tod geht.

Wenn im April die Arztpraxen in die Impfungen einsteigen – vieles deutet auf einen Start nach Ostern – sollte sich der Terminfrust entspannen. Für die Praxen gehört das Bestellen von Patienten zum Tagesgeschäft. Ob die Belieferung mit Impfstoff funktioniert, steht wiederum auf einem anderen Blatt.

