Brüssel

vor 51 Min.

Rechtsstaats-"TÜV" der EU: Ungarn und Polen haben extreme Defizite

Polens Premierminister Mateusz Morawiecki begrüßt seinen ungarischen Amtskollegen Viktor Orban. Die EU- Kommission kritisiert in beiden Ländern die Defizite in Sachen Rechtsstaatlichkeit.

Plus Die EU-Kommission bescheinigt Ungarn und Polen massive Schwächen in Sachen Rechtsstaatlichkeit. Warschau droht nun erstmals von der eine Geldstrafe.

Von Detlef Drewes

Die Analyse ist schonungslos: Unabhängige Kontrollen gegen Korruption sind „unzureichend“. „Günstlings- und Vetternwirtschaft“ bleiben ungeahndet. Bei Korruptionsfällen „auf hoher Ebene“ gelten die Aussichten auf Aufklärung und Bestrafung als „begrenzt“. Betroffen sind „hochrangige Beamte und deren unmittelbarer Kreis“. So beschreibt die Europäische Kommission in ihrer zweiten Untersuchung zur Rechtsstaatlichkeit die Situation in Ungarn, die am Dienstag in Brüssel vorgestellt wurde.

