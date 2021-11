Bund-Länder-Gipfel: Politiker wollen schon morgen beraten

Angela Merkel will zusammen mit Olaf Scholz und den Regierungschefs der Länder bereits morgen in einer Bund-Länder-Konferenz über die angespannte Corona-Lage beraten.

Schon morgen, am Dienstag, wollen Bund und Länder über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie beraten. Am Dienstag Vormittag soll das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Bundesnotbremse fallen, auf das die Ampel-Koalition noch warten wollte. Das berichtet die Nachrichtenagenturdpa mit Verweis auf Quellen aus Regierungskreisen.

Die geschäftsführende Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) wolle zusammen mit ihrem designierten Nachfolger Olaf Scholz (SPD) und den Regierungschefs der Länder über mögliche schärfere Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie und über das Urteil des Bundesverfassungsgerichts beraten.

Bund-Länder-Gipfel: Ministerpräsidentenkonferenz kommt erst noch

Dabei soll es sich allerdings nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP noch nicht um die Ministerpräsidentenkonferenz handeln, die derzeit noch für den 9. Dezember geplant ist. Allerdings werde über ein Vorziehen dieses Termins beraten.

Der Bund-Länder-Gipfel ist am Dienstag für 13 Uhr als Telefon-Schalte angesetzt. Zuvor war der Druck auf die verantwortlichen Politiker gestiegen, schneller zu handeln, um das Gesundheitssystem in Deutschland nicht weiter zu strapazieren.

Leopoldina fordert Kontaktbeschränkungen und Impfpflicht im Gesundheitswesen

Der Vizepräsident der Wissenschaftsakademie Leopoldina, Prof. Dr. Robert Schlögl, hatte am Montagmorgen eindringlich dazu aufgerufen, Kontakte deutlich zu reduzieren. Im Inforadio des rbb sagte er zum Thema Lockdown: "Das Wort darf man nicht sagen, aber natürlich ist die erste Maßnahme, wenn man sich überlegt die jetzige Pandemie einzudämmen, ist einfach Kontaktreduktion, denn Impfen wirkt nicht sofort."

Dennoch sei Impfen jetzt - neben den Kontaktbeschränkungen - was wirksamste Mittel, um die Pandemie in den Griff zu bekommen. Er sprach sich auch für eine sofortige Impfpflicht für alle Beschäftigten im Gesundheitswesen aus.

