Wahlkreis Regensburg: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Zum Wahlkreis Regensburg gehören die Stadt und viele Orte aus dem Landkreis. Die Ergebnisse zur Bundestagswahl 2021 erfahren Sie ab dem 26. September hier.

Wie wählen die Menschen bei der Bundestagswahl 2021 in Regensburg und Umgebung? Hier finden Sie ab dem Wahlabend die Ergebnisse für den Wahlkreis in der Oberpfalz.

Zum Wahlkreis mit der Nummer 233 gehört nicht nur die Stadt Regensburg. Es zählen auch die meisten Gemeinden aus dem Landkreis Regensburg dazu - darunter Alteglofsheim, Donaustauf oder Kallmünz.

Hier folgen die Wahlergebnisse und weitere Informationen zur Wahl in Regensburg und Umgebung.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Regensburg

Bei der Bundestagswahl gibt es nicht nur ein Wahlergebnis, sondern gleich zwei Wahlergebnsise. Alle Wahlberechtigten haben nämlich zwei Stimmen.

Entscheidend ist vor allem die Zweitstimme, mit der eine Parte gewählt wird. Diese entscheidet am Ende nämlich darüber, wie viele Sitze einer Partei im Bundestag zustehen. Mit der Erststimme wird hingegen eine Person gewählt. Der Direktkandidat mit den meisten Stimmen zieht auf jeden Fall ins Parlament in Berlin ein. Die Ergebnisse zur Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Regensburg für Erststimme und Zweitstimme finden Sie in unserem Datencenter, das sich regelmäßig aktualisiert.

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021: Stadt Regensburg und Orte aus dem Landkreis bilden Wahlkreis 233

Die kreisfreie Stadt Regensburg ist die Hauptstadt des Regierungsbezirks Oberpfalz. Mit ihren mehr als 150.000 Einwohnern ist sie die viertgrößte Stadt in Bayern.

Die anderen Orte im Wahlkreis 233 sind natürlich deutlich kleiner. Die meisten Gemeinden aus dem Landkreis Regensburg zählen dazu, ein paar liegen aber auch im Wahlkreis Schwandorf mit der Nummer 234

Hier bekommen Sie eine Übersicht über die Orte im Wahlkreis Regensburg:

Stadt Regensburg

Landkreis Regensburg

Alteglofsheim

Altenthann

Aufhausen

Bach an der Donau

Barbing

Beratzhausen

Bernhardswald

Brunn

Deuerling

Donaustauf

Duggendorf

Hagelstadt

Hemau ,

, Holzheim am Forst

am Forst Kallmünz

Köfering

Laaber

Lappersdorf

Mintraching

Mötzing

Neutraubling

Nittendorf ,

, Obertraubling

Pentling

Pettendorf

Pfakofen

Pfatter

Pielenhofen

Regenstauf

Riekofen

Schierling

Sinzing

Sünching

Tegernheim

Thalmassing

Wenzenbach ,

, Wiesent

Wolfsegg

Zeitlarn

Bundestagswahl-Ergebnis: Das Wahlergebnis für Regensburg der vergangenen Wahl

Wie hatten die Menschen in Regensburg und Umgebung bei der vergangenen Bundestagswahl gewählt? 2017 holte Peter Aumer von der CSU das beste Ergebnis bei den Erststimmen. Mit 40 Prozent lag er deutlich vor Tobias Hammerl von der SPD.

Bei den Zweitstimmen holte die CSU ebenfalls das beste Wahlergebnis im Wahlkreis Regensburg - auch wenn sie im Vergleich zu 2013 fast elf Prozentpunkte verlor. Das waren die Ergebnisse:

CSU : 37,8 Prozent

: 37,8 Prozent SPD : 14,5 Prozent

: 14,5 Prozent AfD : 13,0 Prozent

: 13,0 Prozent Grüne: 10,3 Prozent

FDP : 9,0 Prozent

: 9,0 Prozent Linke: 6,7 Prozent

Sonstige: 8,8 Prozent

Nach der CSU belegte also die SPD bei der vergangenen Bundestagswahl Platz zwei - mit großem Abstand. Es folgten die AfD, Grüne, FDP und die Linkspartei. (sge)

