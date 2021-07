Wahlkreis Rottal-Inn: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Zum Wahlkreis Rottal-Inn gehören bei der Bundestagswahl 2021 die Landkreise Dingolfing-Landau und Rottal-Inn sowie teilweise der Kreis s Landshut. Die Ergebnisse finden Sie in diesem Artikel.

Wie viel Macht bekommt welche Partei im neuen Bundestag? Am 26. September haben die Menschen in Deutschland die Wahl. Hier bekommen Sie die Ergebnisse für den Wahlkreis Rottal-Inn in Bayern bei der Bundestagswahl 2021, sobald die Stimmen ausgezählt sind.

Die Landkreise Dingolfing-Landau und Rottal-Inn gehören komplett dazu. Auch einige Orte vom Landkreis Landshut sind ein Teil davon. Eine komplette Übersicht über die Gemeinden, Märkte und Städte im Wahlkreis bekommen Sie weiter unten. Hier folgen erst einmal die Wahlergebnisse.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Rottal-Inn

Zwei Stimmen haben die Menschen bei der Bundestagswahl 2021: Die Erststimme für einen Direktkandidaten aus dem Wahlkreis und die Zweitstimme für für eine Partei.

Die Menschen müssen bei der Bundestagswahl ihre Kreuze nicht zwingend in einem Wahllokal setzen. Jedem Wahlberechtigten steht es offen, vorher schon die Briefwahl zu nutzen. Besondere Gründe sind dafür nicht nötigt.

Unser Datencenter bietet ab dem 26. September das Ergebnis zur Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Rottal-Inn. Die Zahlen aktualisieren sich regelmäßig.

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021: Landkreise Dingolfing-Landau, Rottal-Inn und Landshut sind der Wahlkreis 230

Der Wahlkreis Rottal-Inn liegt in Niederbayern. Er umfasst zum einen den kompletten Landkreis Rottal-Inn mit seinen mehr als 120.000 Einwohnern und zum anderen den Landkreis Dingolfing-Landau mit etwa 100.000 Einwohnern. Vom Landkreis Landshut kommen nur noch einige Gemeinden dazu.

Das ist die Übersicht über alle Orte im Wahlkreis, der mit der Nummer 230 gekennzeichnet ist und bis 1976 noch Pfarrkirchen hieß.

Landkreis Dingolfing-Landau (komplett)

Dingolfing

Eichendorf

Frontenhausen

Gottfrieding

Landau an der Isar

an der Loiching

Mamming

Marklkofen

Mengkofen

Moosthenning

Niederviehbach

Pilsting

Reisbach

Simbach

Wallersdorf

Landkreis Rottal-Inn (komplett)

Arnstorf

Bad Birnbach

Bayerbach

Dietersburg

Eggenfelden

Egglham

Ering

Falkenberg

Gangkofen

Geratskirchen

Hebertsfelden

Johanniskirchen

Julbach

Kirchdorf am Inn

am Inn Malgersdorf

Massing

Mitterskirchen

Pfarrkirchen

Postmünster

Reut

Rimbach

Roßbach

Schönau

Simbach am Inn

Stubenberg

Tann

Triftern

Unterdietfurt

Wittibreut

Wurmannsquick

Zeilarn

Landkreis Landshut

Aham

Gerzen

Kröning

Postau

Schalkham

Weng

Wörth an der Isar

Die restlichen Gemeinden aus dem Landkreis Landshut gehören zum Wahlkreis Landshut.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Bundestagswahl-Ergebnis: Wahlergebnis für den Wahlkreis Rottal-Inn der vergangenen Wahl

Bei der vergangenen Bundestagswahl im Wahlkreis Rottal-Inn vor vier Jahren hatte die CSU die Ergebnisse dominiert. Direktkandidat Max Straubinger gewann mit 45 Prozent der Stimmen. Auf Platz zwei folgte mit großem Abstand Stephan Protschka von der AfD mit 15,1 Prozent.

Bei den Zweitstimmen sahen die Ergebnisse 2017 so aus:

CSU : 42,7 Prozent

: 42,7 Prozent AfD : 16,5 Prozent

: 16,5 Prozent SPD : 12,8 Prozent

: 12,8 Prozent FDP : 9,1 Prozent

: 9,1 Prozent Grüne: 5,2 Prozent

Linke: 4,5 Prozent

Auch dabei lag die CSU also auf Platz eins. Es folgten die AfD, die SPD, die FDP, die Grünen und die Linkspartei. (sge)