Wahlkreis Passau: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Für den Wahlkreis Passau finden Sie die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 nach der Auszählung in diesem Artikel. Neben der Stadt gehört teilweise der Landkreis dazu.

Am 26. September geben die Menschen in Deutschland ihre Stimmen bei der Bundestagswahl 2021 ab. Nach der Auszählung finden Sie die Wahlergebnisse für den Wahlkreis Passau hier. Dann erfahren Sie, welcher Direktkandidat und welche Partei die meisten Stimmen holen konnten.

Zum Wahlkreis in Bayern gehört zum einen die kreisfreie Stadt Passau. Zum anderen zählen die meisten Orte aus dem Landkreis Passau dazu - aber nicht alle.

Eine komplette Übersicht über die Städte, Gemeinden und Märkte im Wahlkreis folgt weiter unten. Hier bekommen Sie erst einmal die Bundestagswahl-Ergebnisse.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Passau

Zwei Stimmen haben die Menschen bei der Bundestagswahl: Die Zweitstimmte gilt dabei als die wichtigere, da von ihr abhängt, wie viele Sitze die einzelnen Parteien im Bundestag bekommen. In jedem der 299 Wahlkreise in Deutschland wird mit der Erststimme aber auch ein Direktkandidat gewählt. Das soll sicherstellen, dass Abgeordnete aus allen Regionen in Deutschland im Parlament vertreten sind.

Das Wahlergebnis zur Bundestagswahl 2021 wird für den Wahlkreis Passau im folgenden Datencenter veröffentlicht, das sich regelmäßig aktualisiert.

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021: Wahlkreis 229 mit Stadt und Kreis Passau

Passau ist eine Universitätsstadt in Niederbayern. Hier leben mehr als 50.000 Einwohner, womit es sich um die zweitgrößte Stadt des Regierungsbezirks nach Landshut handelt.

Aus dem Landkreis Passau gehören einige Orte zum Wahlkreis Deggendorf. Die meisten Städte, Gemeinden und Märkte zählen aber zum Wahlkreis Passau mit der Nummer 229.

Hier folgt eine Übersicht darüber, wie sich der Wahlkreis zusammensetzt.

kreisfreie Stadt Passau

Landkreis Passau

Aldersbach

Aidenbach

Bad Füssing

Bad Griesbach im Rottal

im Rottal Beutelsbach

Breitenberg

Büchlberg

Fürstenzell

Haarbach

Hauzenberg

Hutthurm

Kirchham

Kößlarn

Neuburg am Inn

Neuhaus am Inn

am Inn Neukirchen vorm Wald

Malching

Obernzell

Ortenburg

Pocking

Rotthalmünster

Ruderting

Ruhstorf an der Rott

Salzweg

Sonnen

Tettenweis

Thyrnau

Tiefenbach

Tittling

Untergriesbach

Vilshofen an der Donau

an der Wegscheid

Windorf

Witzmannsberg

Bundestagswahl-Ergebnis: Wahlergebnis für den Wahlkreis Passau der vergangenen Wahl

Passau ist der Wahlkreis von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer. Der CSU-Politiker setzte sich vor vier Jahren mit einem Ergebnis von 47,5 Prozent klar als Direktkandidat durch. Auf Platz zwei folgte Christian Flisek von der SPD mit 18,9 Prozent.

Bei den Zweitstimmen fiel das Wahlergebnis bei der vergangenen Bundestagswahl im Wahlkreis Passau so aus:

CSU : 40,5 Prozent

: 40,5 Prozent AfD : 16,1 Prozent

: 16,1 Prozent SPD : 15,1 Prozent

: 15,1 Prozent FDP : 9,1 Prozent

: 9,1 Prozent Grüne: 6,4 Prozent

Linke: 5,6 Prozent

Die CSU holte also mit über 40 Prozent das beste Ergebnis im Wahlkreis und ließ die anderen Parteien weit hinter sich - verlor im Vergleich zu 2013 aber auch über 13 Prozentpunkte. Auf Platz zwei landete die AfD gefolgt von SPD, FDP, Grünen und Linkspartei. (sge)

