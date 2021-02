CSU-Generalseketär nennt Vorwürfe gegen Nüßlein schwerwiegend

Es braucht eigentlich niemand Herrn Blume, um die Vorwürfe gegen Herrn Nüßlein als "schwerwiegend" zu qualifizieren. Das ergibt sich wie von selbst.

Herr Blume kaschiert im typischen Parteisprech natürlich pseudo-staatstragend, die Tatsache, dass sich Parteigänger und Umfeld offenbar schamlos an der Lieferung von Schutzausrüstung bereichert haben.

Da gerät in den Hintergrund, dass Ministerien stümperhaft Phantasiepreise bezahlt haben. Statt sich zu schämen, Konsequenzen zu ziehen, wird das relativierend mit damaligen Lieferengpässen, etc. erklärt. Klar sagt keiner, dass Nüßlein oder Tandler oder wer auch immer in höchster Ebene lobbyiert haben und deswegen Steuergeld für notwendige Anschaffungen überteuert in die Günstlingswirtschaft flossen.

