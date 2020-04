Corona-Krise: Es wird ein langer Marsch zur Normalität

In vorsichtigen Schritten soll es in Deutschland zurück zum Alltag gehen. Doch nicht alle Hoffnungen werden in der Corona-Krise erfüllt. Und das ist nur vernünftig.

Die Sehnsucht nach einer raschen Rückkehr zur Normalität wirkt groß. Doch Sehnsucht ist in Corona-Zeiten kein guter Ratgeber. Seiner Sehnsucht nachzugeben, kann tödlich enden. Zur Sehnsucht müssen sich Geduld, Leidensfähigkeit und Umsicht gesellen. Kanzlerin Merkel ist unsere „Madame Umsicht“, keine hartherzige, sondern eine einfühlsame. Sie bringt Bürgern schonend die Wahrheit bei, auch wenn die Wahrheit ihnen noch reichlich Geduld abverlangt.

So gebietet es die Vernunft, weitere Geschäfte Schritt für Schritt wieder zu öffnen und dabei die Gesundheit der Bürger zu gewährleisten. Dass die Taktik einzelnen Händlern nicht weit genug geht, ist verständlich. Sie sehnen sich nach dem Ende der Ebbe in ihren Kassen.

Lockerungen in Deutschland: Ein Teil der Läden macht wieder auf

Doch Deutschland steht vor einem langen Marsch zurück zur Normalität, ob im Handel oder an den Schulen. Der Marsch kann nicht aus Sicht aller gerecht sein. Doch alle müssen ihn mitgehen, damit alles wieder gut wird. Dabei verdienen unsere Politiker Vertrauen. Sie haben in der Krise nicht alles richtig gemacht, aber vieles besser als ihre Kollegen in anderen Ländern. Für ihre Umsicht müssen wir uns mit Nachsicht bedanken.

