Warum steigen die Corona-Zahlen gerade in Bayern so stark?

Plus In kaum einem anderen Bundesland breitet sich das Virus derzeit schneller aus. Die Höhe der Impfquote spielt dabei eine Rolle. Aber es gibt noch andere Gründe.

Wie schon während der ersten Wellen der Pandemie, so ist es auch dieses Mal: Bayern ist beim Anstieg der Corona-Neuinfektionen im bundesweiten Vergleich ganz vorne dabei. Aktuell liegt der Freistaat hinter Thüringen und Sachsen auf Platz Drei. Und mehr noch: Wieder einmal sind es – mit wenigen Ausnahmen – Landkreise und Städte im Osten und Süden, die als erste besonders hohe Sieben-Tage-Inzidenzen melden.