Corona-Schutzimpfung: Wer braucht eine dritte Dosis?

Plus Die Inzidenz steigt weiter rasant. Gesundheitsminister Jens Spahn spricht schon von der Booster-Impfung für alle. Wie ein Mediziner die Auffrischung beurteilt.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist in der vergangenen Woche deutlich schneller gestiegen – das erhöht den Druck auf die Politik, Konzepte für den Herbst zu entwickeln. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn setzt unter anderem auf die sogenannten Booster-Impfungen, eine dritte Auffrischungsspritze für alle, deren Impfung länger als sechs Monate her ist. Der Vorstoß ist allerdings nicht unumstritten: Medizinerinnen und Mediziner halten eine dritte Spritze nur für bestimmte Risikogruppen für erforderlich.