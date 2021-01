vor 29 Min.

Ein Fall für die Geschichtsbücher: Was Schüler in Zukunft über Corona lernen

Die Corona-Krise und ihre Folgen werden in nicht allzu ferner Zeit auf dem Lehrplan deutscher Schulen stehen. In den Schulbüchern könnte die Pandemie ähnlich viel Platz bekommen wie der Zweite Weltkrieg.

Von Jonathan Lindenmaier

Nervöse Schüler warten vor dem Klassenraum. Ein letztes Mal schauen sie auf die Notizen aus der letzten Geschichtsstunde und murmeln die historischen Daten vor sich hin: "Das Coronavirus ist in Wuhan ausgebrochen. Dann kam es nach Europa, das war im Jahr 2020. Auf der ganzen Welt war die Wirtschaft im Lockdown. Und die Menschen mussten Masken vor dem Mund tragen, wenn sie einkaufen wollten."

Chronologie der Corona-Pandemie 2020 in Eilmeldungen 1 / 27 Zurück Vorwärts Mehr als 600 Eilmeldungen hat die Deutsche Presse-Agentur bis Dezember 2020 allein zum Corona-Virus gesendet. Die Überschriften dokumentieren die Zeitspanne von den ersten Hinweisen auf eine Ausbreitung der Viruserkrankung bis zu den jüngsten Erfolgen bei der Impfstoffentwicklung . Ein Überblick:

Januar 22.1. WHO ruft wegen Virus in China vorerst keine "internationale Notlage" aus 24.1. Zwei Fälle der neuen Lungenkrankheit in Frankreich nachgewiesen 28.1. E rster Coronavirus-Fall in Deutschland bestätigt 30.1. Coronavirus in China: WHO erklärt internationale Notlage

Februar 15.2. Frankreich meldet ersten Coronavirus-Todesfall in Europa 22.2. Italien will mit Coronavirus betroffene Städte abriegeln 29.2. Erster Coronavirus-Todesfall in den USA

März 9.3. Coronavirus: Landrat meldet ersten Todesfall in Deutschland 11.3. WHO bezeichnet Verbreitung des neuen Coronavirus als Pandemie 12.3. USA erlassen wegen Coronavirus 30-tägigen Einreisestopp aus Europa 12.3. CDU verschiebt Parteitag wegen Corona-Krise

12.3. Merkel: Wegen Coronavirus auf Sozialkontakte weitgehend verzichten 12.3. Bund und Länder: Ab Montag alle planbaren Operationen verschieben 13.3. UEFA stoppt vorerst Spielbetrieb im Fußball-Europapokal 13.3. NRW schließt nächste Woche alle Schulen (plus 14 weitere Eilmeldungen zu Schulschließungen in anderen Bundesländern)

13.3. DFL: Fußball-Bundesliga stellt Spielbetrieb vorerst ein 13.3. Trump ruft wegen Coronavirus nationalen Notstand aus 16.3. Regierung schlägt Schließung von Läden vor - Supermärkte aber offen 17.3. Maas startet Rückholaktion für im Ausland festsitzende Deutsche

17.3. Bundesregierung spricht weltweite Reisewarnung aus 17.3. Fußball-EM wegen Coronavirus um ein Jahr verschoben 17.3. Nur noch EU-Bürger sollen nach Deutschland reisen dürfen 18.3. Österreich kontrolliert ab Mitternacht Grenze zu Deutschland

19.3. Coronavirus-Pandemie: Italien meldet mehr Tote als China 21.3. Mietern soll in Krise nicht gekündigt werden dürfen 22.3. Bund und Länder wollen Restaurants unverzüglich schließen

24.3. IOC bestätigt: Olympia in Tokio wird verschoben 25.3. Historisches Hilfspaket in Corona-Krise beschlossen 27.3. Corona-Pandemie: Italien meldet fast 1000 Tote an einem Tag

April 2.4. Weltweit mehr als eine Million nachgewiesene Coronavirus-Infektionen 6.4. Kreise: Zwei Wochen Quarantäne bei Rückkehr nach Deutschland 6.4. Corona-Infektion: Britischer Premierminister auf Intensivstation 15.4. Bund will Öffnung von Geschäften bis 800 Quadratmeter ermöglichen

15.4. Schulstart in Deutschland schrittweise ab 4. Mai geplant 17.4. Spahn: Ausbruch ist beherrschbar geworden 21.4. Saison in Handball-Bundesliga abgebrochen 22.4. Erste klinische Studie zu Corona-Impfstoff in Deutschland zugelassen

23.4. Merkel: Länder in Corona-Krise teils zu forsch 28.4. Nun bundesweite Maskenpflicht auch im Einzelhandel 30.4. Betriebe melden für 10,1 Millionen Menschen Kurzarbeit an

Mai 5.5. Wirtschaftsminister der Länder wollen Gastronomieöffnung ab 9. Mai 6.5. Bund will Öffnung aller Geschäfte in Corona-Krise erlauben 6.5. Politik erlaubt Geisterspiele der Fußball-Bundesliga ab Mitte Mai

13.5. Bundesregierung beschließt Lockerung der Grenzkontrollen 15.5. Deutsche Wirtschaft bricht in der Corona-Krise ein 26.5. Bund und Länder einig: Kontaktbeschränkungen bis 29. Juni

Juni 9.6. Deutscher Export bricht im April um mehr als 30 Prozent ein 16.6. Offizielle Corona-Warn-App steht zum Download bereit 17.6. Großveranstaltungen werden mit Ausnahmen bis Ende Oktober verboten 17.6. Schulen sollen nach Sommerferien wieder komplett öffnen können

23.6. Zahlreiche Einschränkungen nach Corona-Ausbruch bei Tönnies 25.6. EU-Kommission genehmigt Rettungspaket für Lufthansa 29.6. Bundestag beschließt Mehrwertsteuersenkung und Familienbonus

Juli 3.7. Arznei Remdesivir erhält europäische Zulassung für Covid-19 7.7. Brasiliens Präsident Bolsonaro mit Coronavirus infiziert 22.7. Corona-Tests bei Einreise aus Risikogebieten sollen Pflicht werden 30.7. Deutsche Konjunktur bricht dramatisch ein 30.7. Historischer Konjunktureinbruch in den USA wegen Corona-Krise

August 11.8. Putin: Russland lässt Impfstoff gegen Coronavirus zu 14.8. Reisewarnung des Auswärtigen Amts für fast ganz Spanien samt Mallorca 27.8. Bund und Länder: Großveranstaltungen bis Ende des Jahres verboten

September 29.9. Feiern in öffentlichen Räumen auf 50 Teilnehmer beschränkt 30.9. Neue Corona-Risikogebiete in elf europäischen Ländern

Oktober 2.10. US-Präsident Trump und First Lady positiv auf Coronavirus getestet 7.10. Länder: Beherbergungsverbot für Reisende aus Risikogebieten 8.10. Corona-Neuinfektionen in Deutschland steigen sprunghaft auf über 4000 14.10. Beschluss: Sperrstunde um 23 Uhr für Gastronomie in Corona-Hotspots

14.10. Bund und Länder wollen striktere Kontaktbeschränkungen in Hotspots 14.10. Frankreich führt Gesundheitsnotstand wieder ein 15.10. RKI meldet Rekordwert bei Corona-Neuinfektionen in Deutschland 21.10. Gesundheitsminister Spahn positiv auf Corona getestet

26.10. CDU-Spitze verschiebt Parteitag zur Vorsitzendenwahl ins nächste Jahr 28.10. Bund und Länder: Beginn von Kontaktbeschränkungen am 2. November 28.10. Bund und Länder wollen Gastronomiebetriebe vorübergehend schließen

November 2.11. Teil-Lockdown startet: Öffentliches Leben wird heruntergefahren 9.11. Biontech veröffentlicht vielversprechende Daten zu Corona-Impfstoff 16.11. Auch US-Konzern Moderna legt positive Daten zu Corona-Impfstoff vor 16.11. Bund und Länder appellieren: Keine privaten Feiern mehr

18.11. Bundestag beschließt Änderungen beim Infektionsschutzgesetz 25.11. Private Zusammenkünfte werden auf fünf Personen begrenzt 25.11. Bund und Länder lockern Kontaktbeschränkungen für Weihnachten 30.11. Moderna will Zulassung für Corona-Impfstoff in EU beantragen

Dezember 1.12. Biontech und Pfizer beantragen EU-Zulassung für Corona-Impfstoff 2.12. Biontech und Pfizer: Großbritannien lässt Corona-Impfstoff zu 2.12. Bund und Länder: Teil-Lockdown wird bis in den Januar verlängert 9.12. Verfassungsschutz Baden-Württemberg beobachtet "Querdenken"-Bewegung

12.12. Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer erhält US-Notfallzulassung 13.12. Bund und Länder beschließen harten Lockdown ab dem 16. Dezember 13.12. Bund und Länder beschließen Versammlungsverbot an Silvester 13.12. Möglichst keine Schul- und Kita-Besuche ab Mittwoch bis 10. Januar 13.12. Bund erhöht Corona-Finanzhilfen für Unternehmen

19.12. Corona-Impfstoff von Moderna erhält Notfallzulassung in den USA 21.12. EMA empfiehlt erste Zulassung eines Corona-Impfstoffs in der EU 21.12. EU-Kommission genehmigt Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer 22.12. Bayern führt Corona-Testpflicht für Reisende aus Risikogebieten ein (dpa)

So oder so ähnlich könnte es den Schülerinnen und Schülern in 20 Jahren ergehen. Denn klar ist: Die Corona-Pandemie ist ein Fall für die Geschichtsbücher. Schon heute arbeiten Verlage und Kultusministerien daran, Bücher für den Unterricht bereitzustellen - denn was die Schüler in Deutschland lernen, wird regelmäßig überprüft.

Autoren sammeln heute schon Fotos, Reden und Kommentare für die Geschichtsbücher

"Natürlich dauert es etwas, bis das Thema in Schulbüchern Einzug erhält, die einen Lebenszyklus von mindestens fünf bis sieben Jahren haben", sagt Florian Lange-Schindler, Sprecher beim Schulbuch-Verlag Cornelsen. Das läuft dann so: Die Kultusministerien verabschieden Lehrpläne, jedes Ministerium für sein Bundesland. Dort ist beschrieben, was die Schülerinnen und Schüler lernen sollen. Redakteurinnen und Autoren von Schulbuchverlagen machen sich dann an die konkrete Umsetzung.

Dafür scannen sie heute schon die Nachrichtenlage. Sie sammeln Fotos aus Zeitungen, die sich den Menschen eingebrannt haben. Das könnten beispielsweise die Bilder der Leichenwagen in Bergamo sein. Oder schlicht eine schematische Darstellung des Coronavirus selbst, wie es häufig in Nachrichtensendungen gezeigt wird. Andere Quellen für die Geschichtsbücher: Reden von Staatschefs oder Kommentare aus Tageszeitungen.

Ein ebenso bedrückendes wie historisches Bild: In Bergamo und der Lombardei gab es derart viele Tote, dass die Särge mit Militärfahrzeugen abtransportiert werden mussten. Bild: Claudio Furlan, dpa

"Das setzt jeweils voraus, dass Sie abschätzen müssen, welches Vorwissen Sie bei den Schülerinnen und Schülern voraussetzen können, um daran anzuknüpfen", sagt Anja Vrachliotis, Sprecherin des Klett-Verlags. "Dazu sind wiederum die Lehrpläne hilfreich und die Erfahrung unserer Autorinnen, die als aktive Lehrerinnen wissen, welche Inhalte schwer verständlich sind oder didaktisch besonders aufbereitet werden müssen."

Wann die Corona-Pandemie erstmals im bayerischen Lehrplan auftaucht, ist noch unklar

Die ersten Schulbücher, die sich mit der Corona-Pandemie auseinandersetzen, könnten in zwei Jahren erscheinen, sagte der Autor Frank Schweppenstette vor kurzem im Interview mit dem Deutschlandfunk. Er geht davon aus, dass die Corona-Pandemie ähnlich viel Platz in den Geschichtsbüchern einnehmen wird wie der Zweite Weltkrieg.

Wann die Corona-Pandemie erstmals im bayerischen Lehrplan auftaucht, ist noch unklar. Das Kultusministerium betont aber, das Thema könne heute schon im Unterricht behandelt werden. "Lehrkräfte haben bei der Erfüllung des Lehrplans immer die Freiheit, auch aktuelle Themen, die nicht explizit im Lehrplan festgeschrieben sind, in den Unterricht einzubeziehen", sagt Daniel Otto, Pressesprecher des bayerischen Kultusministeriums auf Anfrage unserer Redaktion.

Damit könne man einen nachhaltigen Beitrag zur Erziehung der Schülerinnen und Schüler und zur Demokratie leisten. "So eignet sich die Thematisierung der Corona-Pandemie, der damit verbundenen Einschränkungen des öffentlichen Lebens sowie deren Folgen sehr gut für eine entsprechende Einbettung in den Unterrichtsbetrieb zahlreicher Fächer. Beispielsweise Deutsch, Geschichte, Sozialkunde, Religion, moderne Fremdsprachen oder Wirtschaft."

Die Verlage stellen für diese Fächer heute schon Arbeitsblätter zur Verfügung. In Mathematik beispielsweise: "Schnell, schneller, explosionsartig schnell - die Verbreitung des Corona-Virus außerhalb Chinas." Oder in Erdkunde: "Epidemien und Pandemien - das Coronavirus auf dem Vormarsch." Oder für Sozialkunde: "Corona und Spanische Grippe - ein Vergleich."

Auch im Religionsunterricht wird das Thema aufgegriffen. "Weil es eine existenzielle Erfahrung für die derzeitigen Schüler ist, auf die der Religionsunterricht eingehen sollte", heißt es dazu vom Klett-Verlag. Genug Stoff also für die Schülerinnen und Schüler - heute und auch in Zukunft.

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen