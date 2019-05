Es ist nie zu spät für einen besseren Kapitalismus

„Es gibt keine Alternative zum Kapitalismus“.



Auf dieser Erkenntnis lässt es sich natürlich bestens schwadronieren. Jawoll, der Kapitalismus. Was geht uns die Kapitalismuskrise im Weltwirtschaftsformat an. Was das ungenierte und ungehemmte übersehen nicht geltender Regeln. Das Folgen hatte und hat.



Unterschwellig sei an sich unbotmäßig verhaltende frühere DDR-Bürger erinnert. Bescheidene sozialistische Autobahn-Künste, es sei daran erinnert: einfach eine Argumentations-Farce des Kommentators.



Das Gängeln von oben herab. Ja, besonders deutlich z.B. an einem Verhalten krimineller Gangs, die sich frei entfalten konnten und doch die kriminelle Tour großen Stils bevorzugten.



Das fulminante Scheitern des Kapitalismus, mündend in einer unkontrollierten Abschöpfung der Einen Seite zu Gunsten der Anderen Seite.



Und hier sollen dann Stellschrauben soziales und ökologisches ermöglichen? Ich nenne das naiv.



Wegschau-Mentalität oder Kumpanei, sich des Staates zusätzlich bedienend. Ich meine, das ist in vielen Fragen keine offfene.



Eine Bundesrepublik Deutschland, 1998 von Helmut Kohl schrottreif an die Wand gefahren, vom Kanzler der Bosse dann in 7 Regierungsjahren auf Kosten Einer Gesellschaftsschicht wieder auf kapitalistischen Vordermann gebracht. Und dann?



Same procedure as last time.



Jahrzehntelanges Staatsversagen, angesprochen vom Autor, betrifft natürlich nicht nur das Versagen an der Wohnungsfront, sondern das Abtauchen von jedem politischen Zukunftsgedanken. Als wenn sich ein Abhängiger in den Gedanken Kapitalismus vertieft. Und darüber das Heute und das Morgen ausblendet.



Lieber Herr Stahl, für Millionen Menschen gab es nach dem letzten Kapitalismus-GAU keine Zukunft mehr. Generationen sind um ihr Leben, ihre Lebensentwürfe betrogen worden und Sie schreiben „noch nie zu spät für einen besseren, humaneren, sozialeren und gerechteren Kapitalismus“.



In unserer Gesellschaft hat sich durch den zu besichtigenden Staats-Gau der 13 Regierungsjahre Merkel ein Misstrauen derart in den Vordergrund geschoben, dass z.B. das Erstarken des Rechtsradikalismus und das Entstehen einer neuen überregionalen Partei möglich wurden.



Kapitalismus ist in unserem Grundgesetz nicht verankert. Das Gieren nach eben diesem, verbunden mit Disziplinierung Anderer, es ist verräterisch.

Ja, wir sind ja mittlerweile soweit, dass Kunden der bundesdeutschen Tafeln vom Staat zusätzliche Einnahmen bescheinigt werden. 3.000 € pro Jahr und deshalb kann man ja eben Wohngeld kürzen.

Monatliche Einnahmen durch die Tafel 251.- €. Höchst kriminell bzw. Kapitalismus in Reinkultur.



Irgendwie fehlt da noch die Mehrwertsteuer.





