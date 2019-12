Fehlende Lebensmittelkontrollen sind Gefahr für uns

Schon seit Jahren schiebt die Politik das Problem der Lücken in der Lebensmittelkontrolle vor sich her. Das ist ein Skandal.

Wer gerade in sein Brötchen beißt, sollte jetzt besser nicht weiterlesen: Vergammeltes Fleisch, überzogen von Maden – eigentlich undenkbar? Nein, genau das gibt es in Deutschland. Die Szene stammt aus einem von der Polizei protokollierten Gammelfleischfund in einem Kleinlaster auf der A3 bei Koblenz.

Lücken bei Lebensmittelkontrollen darf es nicht geben

Fakt ist: Wenn Lebensmittel und ihre Herstellung nicht ausreichend kontrolliert werden,dann passieren solche Dinge. Dann wird Fleisch zu Wurst verarbeitet, das eigentlich hätte vernichtet werden müssen, dann sterben Menschen nach dem Verzehr. Was es genau aus diesem Grund in Deutschland nicht geben dürfte, wären Lücken in den Lebensmittelkontrollen. Gibt es aber, und zwar teils riesengroße.

Foodwatch hat skandalöse Zahlen präsentiert

Klar, es wird immer wieder schwarze Schafe geben, die tricksen und sich Kontrollen entziehen. Doch die dürfen sich nicht sicher fühlen. Deshalb liegt der eigentliche Skandal auch nicht nur in den Zahlen, die Foodwatch präsentiert. Sondern in der Erkenntnis, dass die Politik nicht handelt. Noch immer wird nicht genug Geld für eine Lebensmittelkontrolle bereitgestellt, die diesen Namen wirklich verdient. Das ist eine Schande.

