Grüne lenken vor Corona-Gipfel den Blick auf die Kinder

Exklusiv Vor den Corona-Beratungen von Bund und Ländern lenken die Grünen den Fokus auf die Kinder. Ekin Deligöz warnt: „Wir dürfen sie nicht zu einer verlorenen Generation abstempeln.“

Von Stefan Lange

Unmittelbar vor dem Corona-Gipfel mit Kanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten der Länder haben die Grünen im Bundestag vor weiteren Einschränkungen für die Kinder gewarnt. „Kinder brauchen Kontakt zu anderen Kindern. Daher sollte die Isolation nur auf das Notwendigste reduziert werden“, sagte die kinder- und familienpolitische Sprecherin Ekin Deligöz unserer Redaktion. Angesichts des langen Corona-Jahres und seinen Auswirkungen auf die junge Generation forderte sie eine „Mut-mach-Kultur für unsere Kinder“. Man dürfte die Kinder und Jugendlichen nicht „zu einer verlorenen Generation abstempeln“, sagte Deligöz, die auch Vizepräsidentin des Deutschen Kinderschutzbundes ist.

Ekin Deligöz setzt sich für die Rechte von Kindern ein.

Deligöz will den Kindern Mut machen

Deligöz sprach sich dafür aus, alle Kräfte zusammenzuführen, um den Kindern „trotzdem eine gute Bildung und Förderung zukommen zu lassen, ihnen Mut zu machen und ihre Resilienz zu steigern“. Vor dem Hintergrund geschlossener Schulen und Kitas sagte sie, Kinder und Eltern dürften auf keinen Fall alleine gelassen werden. „Für die Eltern, die nebenher arbeiten müssen, insbesondere in systemrelevanten Berufen, ist Notbetreuung unabdingbar. Für andere ist mehr an Flexibilität in Homeoffice und Arbeitszeiten notwendig.“

