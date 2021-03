vor 17 Min.

Hausärzte wollen schnell mit dem Impfen beginnen

Offiziell dürfen Hausärzte ihre Patienten ab April gegen Corona impfen. Auf was die Mediziner jetzt noch warten.

Die Entscheidung, dass ab dem 1. April auch in den Hausarztpraxen gegen Corona geimpft wird, steht. Noch sind allerdings nicht alle Rahmenbedingungen dafür geklärt. Droht eine unnötige Verzögerung, wie schon bei der flächendeckenden Versorgung mit Schnelltests, als es versäumt worden war, die gesicherten Mengen auch fix zu bestellen? Zumindest die Hausärzte würden lieber heute als morgen mit den Impfungen beginnen. "Jeder Tag zählt", macht Markus Beier, der Landesvorsitzende des Bayerischen Hausärzteverbands, deutlich. Nur ein paar Tage Vorlauf seien für ihn und seine Kollegen eben wichtig, damit dann auch wirklich alle Hausarztpraxen loslegen können. Für die Hausärzte ist laut Beier entscheidend, dass die Politik in Berlin jetzt schnell die konkreten Rahmenbedingungen klärt.

Wie viel Impfstoff steht wann zur Verfügung?

Die Mediziner wollen verbindlich wissen, wann und wie viel Impfstoff ihnen zur Verfügung steht. "Grundsätzlich können wir dann sofort starten", erklärt Beier im Gespräch mit unserer Redaktion. Die Hausärzte bringen die nötige Erfahrung beim Impfen mit und genießen das Vertrauen ihrer Patienten. Gerade Letzteres sei wichtig, da die Menschen immer noch viele Fragen rund ums Impfen haben. Die bislang strenge Priorisierung war Beier zufolge vor allem für den Beginn des Impfens nötig, als noch extrem wenig Vakzine zur Verfügung standen. Je mehr Impfstoff geliefert wird, desto wichtiger ist es seiner Meinung nach, dass die Hausärzte bei der Impfreihenfolge auch mit entscheiden und so helfen können, das Risiko für schwere Erkrankungsverläufe zu verringern.

Beier hält es zudem für sinnvoll, dass die 100 Impfzentren in Bayern vorerst ergänzend erhalten bleiben, der Schwerpunkt aber dann auf den Hausarztpraxen liegt. "Mit dem Einstieg der Hausärzte gibt es kein Entweder-oder – sondern zwei Wege." Allerdings müssten Patienten verantwortungsvoll mit der neuen Möglichkeit umgehen und Termine rechtzeitig bei dem einen oder anderen absagen.

Ärzte fordern einen gewissen Entscheidungsspielraum

Ähnlich sieht das auch der Arzt und CSU-Bundestagsabgeordnete Stephan Pilsinger: "Sobald im April genug Covid-19-Impfstoff vorhanden ist, muss in den Praxen unverzüglich mit den Impfungen begonnen werden." Damit könne die Geschwindigkeit enorm gesteigert werden. "Ich arbeite nebenberuflich angestellt in einer Allgemeinarztpraxis. Was bei der jährlichen Influenza-Impfung bereits gut funktioniert, wird bei der Corona-Impfung sicher auch gut klappen." Es müsse aber für die Hausärzte wirkliche Rechtssicherheit geben, wer die Impfung als erstes bekommen darf: "Die Hausärzte kennen ihre Patienten am besten, deshalb müssen sie auch einen gewissen Entscheidungsspielraum erhalten."

Geht es nach den bayerischen Hausärzten, sollen die bayerischen Impfzentren vorerst ergänzend erhalten bleiben.

Impfzentren sollen vorerst nicht geschlossen werden

Ist denn angedacht, die Impfzentren zurückzufahren oder sogar zu schließen, sobald die Hausärzte einsteigen? "Ich denke nicht, wir sind erst kürzlich aus München angewiesen worden, unsere Impf-Kapazitäten ab April zu steigern – von 300 auf 1000 pro Tag", sagt Alexander Schwägerl, Leiter des Impfzentrums Kempten. "Ziel ist es doch, so schnell wie möglich alle Impfwilligen zu impfen. Da würde es keinen Sinn machen, die Impfzentren jetzt zu schließen." Zusätzlich werde deshalb jetzt auch schon in den Gemeinden und Stadtteilen geimpft. "Und offenbar soll bald wirklich viel mehr Impfstoff kommen." Einer Frage unserer Redaktion an das bayerische Gesundheitsministerium, ob dem tatsächlich so ist, beantwortete die Behörde aber nicht. Sie verwies am Mittwoch nur knapp darauf, dass "das Thema derzeit Gegenstand von Beratungen zwischen Bund und Ländern" sei.

