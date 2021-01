vor 19 Min.

Jens Spahn optimistisch: „Wir verzeichnen gerade einen positiven Trend“

Gesundheitsminister Jens Spahn sieht im Kampf gegen Corona erste Erfolge. Gleichzeitig warnt der CDU-Politiker aber auch vor zu großem Optimismus.

Von Stefan Lange

Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie vor einem Jahr war Bundesgesundheitsminister Jens Spahn schon viele Male in der Bundespressekonferenz, um zur aktuellen Lage vorzutragen. Schon lange war der CDU-Politiker dabei nicht mehr so optimistisch, wie bei seinem Auftritt am Freitag. Spahn gab noch keine Entwarnung, aber er zeigte sich vergleichsweise hoffungsvoll.

Jens Spahn zeigt sich optimistisch wie lange nicht mehr

„Wir verzeichnen gerade einen positiven Trend“, sagte Spahn. Die Sieben-Tage-Inzidenz liege seit langem wieder unter 100. Es gebe teilweise Werte wie im Oktober, also zu der Zeit, bevor die Zahlen durch die Decke gingen und Deutschland per hartem Lockdown erneut in den Tiefschlaf versetzt wurde.

Der Chef des Robert Koch Instituts, Lothar Wieler, bestätigte den Trend. „Wir sind auf einem guten Weg und wir müssen diesen Weg weiter konsequent beschreiten“, sagte er. Allerdings gehe die Inzidenz derzeit nur in vier Bundesländern zurück. In den anderen zwölf sei sie nahezu gleich geblieben oder sogar gestiegen. „Es infizieren sich also nach wie vor viel zu viele Menschen“, betonte Wieler, der von 238.000 aktuellen Corona-Fällen sprach.

„Es infizieren sich also nach wie vor viel zu viele Menschen“, sagte Lothar Wieler, Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI). Bild: John Macdougall, dpa

Auch Spahn rief die Bürgerinnen und Bürger dazu auf, in der Vorsicht nicht nachzulassen. Das bisher Erreichte, „reicht nicht, wir wollen weiter runter mit den Zahlen“. Es sei aber ermutigend, dass die harten Einschränkungen „einen Unterschied machen und wirken“.

Jens Spahn fordert von Astrazeneca eine faire Behandlung der EU

Spahn zufolge wurden bisher 3,5 Millionen Impfdosen an die Länder verteilt. Davon seien 2,2 Millionen verimpft worden. Rund 400.000 Menschen hätten die wichtige Zweitimpfung erhalten. Von 800.000 Pflegeheimbewohnerinnen und – bewohnern hätte 560.000 die erste Impfung und 160.000 auch die zweite Impfung erhalten.

Spahn ging auch auf den Impfstreit in der Europäischen Union ein. Dieser war ausgebrochen, nachdem der Impfstoffproduzent Astrazeneca nicht wie versprochen liefern kann. Der Gesundheitsminister verwies auf die massive finanzielle Unterstützung für die Pharmakonzerne. Die EU habe nun das Recht, davon auch zu profitieren. Es gehe dabei nicht um eine Bevorzugung der EU, sondern um Fairness, betonte Spahn.

Der CDU-Politiker begrüßte den Impf-Gipfel am kommenden Montag. Es werde dabei um eine realistische Einschätzung dessen gehen, was möglich – aber auch was nicht möglich sei.

