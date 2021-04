Joe Biden will raus aus Afghanistan: Was das für die Bundeswehr bedeutet

Joe Biden ist fest entschlossen, US-Soldaten bis zum 11. September abzuziehen. Damit rückt auch das Ende des Bundeswehreinsatzes näher.

Doch Joe Biden ist fest entschlossen: Bis zum 11. September, dem 20. Jahrestag der Terroranschläge auf New York und das Pentagon in Washington, will der US-Präsident Amerikas längsten Krieg beenden und alle Soldaten aus Afghanistan abziehen.

Hintertüren gibt es dieses Mal – anders als bei früheren Ankündigungen – nicht. „Wir müssen unsere Kräfte darauf konzentrieren, die Bedrohungen von heute zu bekämpfen“, erläuterte Präsidentensprecherin Jen Psaki die Entscheidung. Der Präsident, sagte ein hochrangiger Berater, sei überzeugt, das die US-Truppen das Land nie verlassen würden, wenn alle möglichen Bedingungen erfüllt sein müssten.

Joe Biden kennt die Lage in Kabul

Als langjähriger Senator und Ex-Vizepräsident kennt Biden die Lage in Kabul und die Risiken des Rückzugs genau. Doch er ist überzeugt, dass der Verbleib der noch etwa 3500 US-Soldaten im Land keine Fortschritte bringen würde, die in den vergangenen 20 Jahren mit größeren Kontingenten, einer Kriegskasse von rund zwei Billionen Dollar und dem Blutzoll von 2400 gefallenen US-Soldaten nicht erreicht werden konnten.

Bewaffnete US-Soldaten in Afghanistan. Der längste Kriegseinsatz der US-Geschichte könnte bald enden. Foto: Alex Brandon, dpa

Ganz überraschend kommt die Beendigung des Einsatzes nicht. Schon im Februar 2020 hatte die Trump-Regierung mit den Taliban einen – allerdings an Bedingungen geknüpften – Abzug zum 1. Mai vereinbart. Dieses Datum zu halten, werde „sehr schwierig“ sein, räumte Biden kürzlich ein.

Ohne die US-Truppen müssen auch die Verbündeten abziehen

Die nun gewählte Verlängerungsfrist von vier Monaten soll dazu dienen, die Operation geordnet und in Abstimmung mit den Verbündeten, die weitere 7000 Soldaten in Afghanistan haben, durchzuführen. Deutschland und die anderen Partnerstaaten sind nicht in der Lage, das Engagement ohne die USA fortzuführen.

Die Amerikaner sorgen dafür, dass verletzte Soldaten schnell in Sicherheit gebracht werden können. Zudem stellen sie wichtige Aufklärungsgeräte und Kampfflugzeuge, die bei Angriffen auf Nato-Soldaten schnell eingreifen können.

