Kanzlerkandidatur: Der Ton zwischen CDU und CSU wird schärfer

Armin Laschet und Markus Söder denken gar nicht daran, ihre Ambitionen aufzugeben. Ein CDU-Politiker droht mit dem "Einmarsch" seiner Partei ins CSU-Land Bayern.

Im erbitterten Machtkampf um die Kanzlerkandidatur zwischen Markus Söder und Armin Laschet liegen die Nerven blank. Ursprünglich hatten sich die beiden Rivalen im Lauf der Woche einigen wollen. Doch bis zum Sonntagabend machte keiner der beiden Anstalten, seine Ambitionen aufzugeben. Ein weiteres Vier-Augen-Gespräch endete unentschieden. Der Ton innerhalb der Union verschärft sich. Annegret Kramp-Karrenbauer, Laschets Vorgängerin an der CDU-Spitze, warf CSU-Chef Söder mangelnden Respekt vor. Sogar die Gründung eines CDU-Landesverbandes in Bayern wird inzwischen nicht mehr ausgeschlossen.

CDU-Politiker Dennis Radtke kritisiert Rücksichtslosigkeit von Markus Söder

Der Europaabgeordnete Dennis Radtke ist keiner, der um den heißen Brei herumredet. Der Mann kommt aus dem Ruhrpott und verliert langsam die Geduld mit der bayerischen Schwesterpartei. "Ich habe überhaupt nichts dagegen, dass die CSU einen eigenen Anspruch formuliert. Mein Problem ist die rücksichtslose und brutale Art und Weise, wie sie nun versucht, diesen Anspruch durchzusetzen", sagt er unserer Redaktion. Sollte Söder nicht einlenken, dürfe es kein Tabu mehr sein, mit der CDU künftig eben auch in Bayern anzutreten.

Schon einmal stand diese Option im Raum. 1976 wollte CSU-Chef Franz Josef Strauß die Fraktionsgemeinschaft im Bundestag aufkündigen. Sein Rivale Helmut Kohl drohte im Gegenzug mit dem "Einmarsch" der CDU in den Freistaat. Strauß musste den legendären "Trennungsbeschluss von Kreuth" kleinlaut wieder einkassieren. Radtke weiß das natürlich. "Ich bin fit in Geschichte, übrigens auch und gerade in bayerischer Geschichte", sagt er mit einem Augenzwinkern.

Die Gräben verlaufen nicht nur durch die Union, sondern auch durch die CDU

Wiederholt sich nun diese Geschichte? Im Unterschied zu damals verlaufen die Gräben heute nicht nur zwischen den Schwesterparteien, sondern auch innerhalb der CDU. Die Parteispitze steht zwar geschlossen hinter Laschet. Doch schon in der zweiten Reihe wird es unübersichtlicher – und an der Basis erst recht. Die einen verachten Söders "breitbeinigen, rasierwassergetränkten" Stil, wie es ein Parlamentarier ausdrückt. Andere CDU-Leute sehen in ihrem eigenen Kandidaten Laschet die "Verkörperung eines Politikmodells der 80er Jahre". Umgekehrt ist es auch nicht so, dass jeder in der CSU begeistert von Söders Auftreten ist.

Was alle eint, ist die Ratlosigkeit, wie Laschet und Söder sich einigen sollen

Was wiederum alle eint, ist eine gewisse Ratlosigkeit, wie der Konflikt gelöst werden kann. "Im Prinzip halten alle in der CSU Markus Söder für den stärkeren Kandidaten; aber viele fragen sich, wie es jetzt weitergehen soll", sagt ein CSU-Vorstandsmitglied im Gespräch mit unserer Redaktion und fügt hinzu: "Es wird auf jeden Fall ein Scherbenhaufen." Die Junge Union hatte den beiden Kontrahenten ein Ultimatum gestellt, sich bis zum Wochenende zu einigen. Spätestens an diesem Montag will sich der Parteinachwuchs auf einen Kandidaten festlegen. Eine offene Konfrontation samt Kampfabstimmung in der Bundestagsfraktion am Dienstag ist nicht mehr ausgeschlossen.

