Die Ampel ist zum Erfolg verdammt, für Deutschland ist das eine große Chance

Die Ampel-Regierung wird immer wahrscheinlicher. Warum das für unser Land eine echte Chance bedeuten kann.

Die Freude über das bislang Erreichte war ihnen deutlich anzusehen. Als die Spitzenvertreter von SPD, Grünen und FDP am Freitagmittag verkünden durften, dass sie schon bald in Koalitionsgespräche gehen wollen und damit eine Ampel-Regierung immer wahrscheinlicher wird, lag so etwas wie Aufbruchstimmung in der Luft. Es war vor allem dieses eine Signal, das sie setzen wollten: Das, was da gerade entsteht, ist keine Notlösung, auch keine politische Zwangsehe, es ist eine Chance. So groß die Unterschiede im Detail auch sein mögen, es soll das Verbindende herausgestellt werden und nicht das Trennende. Niemand präsentierte sich als Sieger über den jeweils anderen, niemand gab den Kraftprotz.

Die GroKo litt an sich selbst

Es mag gefühlig klingen, doch so faktenbasiert wie sie gerne vorgibt, ist Politik eben nicht immer. Die Koalitionsverhandlungen von 2017 waren das beste Beispiel. Aus einer Gemengelage von Eitelkeiten, Selbstüberschätzung und verletztem Stolz erwuchs eine politische Lähmungserscheinung, die das Land über Monate befiel.

Und auch die Große Koalition, nichts anderes als eine Notgeburt, trug ihr Leiden am jeweils anderen immer wieder nach außen – der Verdruss aber übertrug sich direkt auf die Wählerinnen und Wähler. Insofern kann dieser Freitag Hoffnung machen auf einen zumindest mentalen Neuanfang. Ob dahinter mehr steckt als nur eine gute Choreografie, müssen die wahrscheinlichen künftigen Partner noch unter Beweis stellen. Die Aufgaben, vor denen sie stehen, sind gewaltig. Das 10-Punkte-Papier aber jedenfalls deutet an, dass der Wille vorhanden ist, Gegensätze zu überbrücken und den Herausforderungen der Gesellschaft zu begegnen.

Auf die Basis kommt es an

Ohne Risiko ist das für die Beteiligten nicht. Denn so einfach der Kompromiss im Überschwang der ersten Wochen sein mag – die wahre Reifeprüfung wird sich einer Regierung erst im Klein-Klein des Alltags stellen. Die SPD weiß nur zu gut, wie empfindlich die eigene Basis auf Zugeständnisse reagiert, bei den Grünen und der FDP wird das nicht anders sein. Diese Regierung – und dass sie kommt, scheint nur noch Formsache - ist zum Erfolg verdammt. Für die Parteichefs wird das zur maximalen Herausforderung. Für das Land kann es eine große Chance sein.

Lesen Sie dazu auch

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.