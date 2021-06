Die Maskenpflicht war wichtig – doch ihre Zeit läuft ab

Die Maske gehört seit über einem Jahr zu unserem Alltag dazu. Die Verantwortung für die Gesundheit geht nun schrittweise zurück an jeden Einzelnen.

Sie ist so etwas wie das Symbol dieser Pandemie: die Maske. Von vielen gehasst, doch im Kampf gegen das Virus hat sie sich als wirksames Instrument herausgestellt. Nun, da die Infektionszahlen sinken, werden auch die Forderungen lauter, auf die Maskenpflicht zu verzichten. Und es gibt gute Gründe dafür. Der Staat darf die Freiheiten seiner Bürger immer nur so stark beschränken, wie es unbedingt notwendig ist. Die Angst vor einem erneuten Ansteigen der Inzidenzwerte ist verfassungsrechtlich kein hinreichender Grund, provisorisch Pflichten aufzuerlegen. Das Einschränken von Grundrechten muss mit der Goldwaage abgewogen werden.

Der Corona-Sommer des Leichtsinns ist noch in Erinnerung

Nach eineinhalb Jahren sollte die Verantwortung für die eigene Gesundheit deshalb wieder stärker in die Hände des Einzelnen gelegt werden. Für den gibt es allerdings gute Argumente, die Maske aus eigenem Antrieb auch weiterhin zumindest dort zu nutzen, wo die Ansteckungsgefahr groß ist. Der „Sommer des Leichtsinns“ im vergangenen Jahr war mit ein Grund, warum die Corona-Zahlen nach der Urlaubszeit förmlich explodiert sind. Er ist vielen Politikern noch in unguter Erinnerung und lässt sie dadurch vorsichtig werden. Hinzu kommt, dass die Pandemie längst nicht vorüber ist: In England greift die Delta-Variante um sich, gerade einmal jeder Zweite in Deutschland ist geimpft. Eine erneute Corona-Welle kann niemand ernsthaft in Kauf nehmen wollen.

