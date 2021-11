Die Sorgen der Geimpften werden viel zu selten gehört

Die Impfung ist der Ausweg aus der Pandemie und doch entscheiden sich noch immer viele Menschen dagegen. Die Leidtragenden sind all jene, die bereits geimpft wurden.

Jetzt ist es also wieder so weit: Feste werden abgesagt, Operationen verschoben, Besuchsregeln verschärft. Die Infektionszahlen sind so hoch wie nie, erstmals meldete das Robert-Koch-Institut am Donnerstag mehr als 50.000 Neuinfektionen. Die Pandemie ist zurück, so ähnlich wie ein Albtraum, der immer wiederkommt, nun also zum vierten Mal.

Dabei hätte in diesem Winter alles anders sein können. Seit fast einem Jahr gibt es ein Instrument, um die Pandemie zu kontrollieren: Die Impfung senkt die Gefahr deutlich, sich mit dem Coronavirus zu infizieren. Eine Infektion bei Geimpften verläuft in der Regel milder als bei ungeimpften Menschen. Wäre ein noch größerer Teil der Menschen immunisiert, wäre die Lage in Deutschland eine andere. Das zeigen auch Zahlen des bayerischen Gesundheitsministeriums: Demnach liegt die Sieben-Tage-Inzidenz unter Ungeimpften in Bayern bei 953, die Inzidenz unter den Geimpften dagegen bei 97.

Wer sich impfen lässt, zeigt Solidarität

Die Impfung ist der Ausweg aus der Pandemie – und doch sind viele zu egoistisch, diesen Weg zu gehen. Die Ungeimpften nehmen den Rest der Gesellschaft damit in Geiselhaft, die Ängste der Geimpften werden viel zu selten gehört: Sie fürchten sich wieder vor Vereinzelung und Einsamkeit, sorgen sich erneut um gefährdete Familienmitglieder und bangen ein weiteres Mal, ob sie mit ihren Liebsten Weihnachten feiern können. Sie haben sich impfen lassen, um die Pandemie zu beenden – und müssen nun erleben, wie eine Minderheit dieses Ziel vereitelt und ihre Sorgen beiseite wischt.

Natürlich gibt es auch Menschen, die sich nicht impfen lassen können, für die es noch keine Empfehlung der Ständigen Impfkommission gibt. Oder Personen, die womöglich noch zaudern und sich zunächst umfassend informieren wollen. Sie sind hier explizit nicht gemeint. Stattdessen geht es um all jene, die den Umgang mit dem Coronavirus als Privatsache betrachten. Die lediglich auf sich schauen und nicht auf den Nebenmann oder die Nebenfrau. Die keine Angst haben, selbst zu erkranken und darüber vergessen, dass auch sie für die Krankheit der anderen verantwortlich sein können.

Denn es ist so: Wer sich impfen lässt, tut das für sich, aber eben auch für die Gesellschaft. Es ist der Ausweg aus der Pandemie, einen anderen gibt es nicht.