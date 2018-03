"Kunde" statt "Kundin": Die Richter haben mit ihrem Urteil recht

Frauen müssen nicht als "Kundinnen" angesprochen werden. Das urteilt nun der Bundesgerichtshof. Und zwar zu Recht.

Über Sprache lässt sich leidenschaftlich streiten. Marlies Krämer hat das getan – und am Ende eine Niederlage erlitten. Der Bundesgerichtshof empfindet es nicht als diskriminierend, dass auch Frauen als "Kunden" angesprochen werden. Das kann man unfair finden, unzeitgemäß. Und doch haben die Richter Recht. Kunde ist ein geschlechtsneutrales Wort, genau wie Bürger, Student oder Leser. Die Wörter schließen sowohl Frauen als auch Männer ein, generisches Maskulinum lautet der Fachausdruck dafür.

Das Urteil der Karlsruher Richter ist also eine Entscheidung für eine Sprache, die einfach und leicht verständlich ist. Schon heute wird viel zu oft von Kund/innen gesprochen, von Studierenden, Verbraucher_innen oder einem Profx. Das ist anstrengend, denn solche Begriffe machen Sprache bürokratisch. Wer will Menschen zuhören, deren Sätze von umständlichen Kunstwörtern durchzogen werden? Wer will Texte lesen, die in jedem Absatz unzählige Sonderzeichen enthalten? Niemandem ist geholfen, wenn die deutsche Sprache am Ende so abgeschliffen ist, dass sich keiner mehr für das interessiert, was gesagt wird.

Genderneutrale Sprache kann die Welt durch Worte nicht gerechter machen. Dafür müssen Frauen schon selbst sorgen. Indem sie für gleiche Bezahlung kämpfen, für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf und für eine Gesellschaft, in der Frauen genausoviel wert sind wie Männer – völlig unabhängig davon, ob die Sparkasse sie Kund_innen nennt oder Kunden.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Hier lesen Sie unseren Contra-Kommentar: Es geht um mehr, als nur die Anrede in einem Formular

Das oberste deutsche Zivilgericht hat entschieden: Formulare dürfen männlich bleiben. Die Klage einer Sparkassen-Kundin wurde vom Bundesgerichtshof abgewiesen. Video: dpa

Themen Folgen