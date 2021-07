Mega-Bauvorhaben

18:22 Uhr

Ist Ägyptens neue Hauptstadt Traum oder Alptraum für das Land?

Plus Vor den Toren Kairos lässt Präsident al-Sisi eine neue Verwaltungshauptstadt errichten. Es ist ein Projekt der Superlative. Und es zeigt vor allem eines – den wachsenden Einfluss Chinas.

Von Thomas Seibert

Aus dem Dunstschleier der Wüste östlich von Kairo sticht ein gewaltiger Rohbau hervor: Der höchste Wolkenkratzer ganz Afrikas entsteht hier, genauso wie das größte Parlamentsgebäude des Nahen Ostens. Ägypten baut mitten in der Einöde auf 700 Quadratkilometern eine neue Verwaltungshauptstadt. „Überrascht und schockiert“, sei er angesichts der vielen Superlative, sagte der bekannte arabische Immobilien-Investor Farooq Syed, der erst kürzlich vor Ort war und seinen Besuch in einem YouTube-Video festhielt. Die neue Stadt, die noch keinen Namen hat, soll in Teilen bereits bis zum kommenden Jahr fertig sein – selbst die Corona-Pandemie konnte die Bauarbeiten nicht aufhalten.

