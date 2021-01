vor 23 Min.

Merkel und die Ministerpräsidenten: Vom Virus gehetzt

Bund und Länder heben die Reisefreiheit auf und verlängern den Zwangsstillstand. Eine Antwort auf zwei drängende Fragen in der Corona-Bekämpfung bleiben sie schuldig.

Von Christian Grimm

Vor drei Wochen haben die Ministerpräsidenten das öffentliche Leben in eine künstliche Starre versetzt. Das Corona-Virus wollten sie dadurch wieder unter Kontrolle bringen. Doch der Zwang griff nicht wie gewünscht. Deshalb wird er verschärft und die Bewegungsfreiheit der Deutschen soll in Landkreisen mit hohen Ansteckungszahlen drastisch beschränkt werden. Die Infektionszahlen sind weiter zu hoch.

Die Ausbreitung des Coronavirus liegt an den vielen, die die Regeln dehnen

Das leuchtet auf den ersten Blick ein, doch ein zweiter Blick zeigt im Kleinen die großen Probleme der deutschen Pandemiebekämpfung. Denn derzeit wissen die Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) nicht, wie stark sich der Erreger ausbreitet. Das Robert Koch Institut meldet am Dienstag knapp 12.000 Neuinfektionen, schiebt aber hinterher, dass die Werte nicht der Wirklichkeit entsprechen, weil die Gesundheitsämter wegen der zurückliegenden Feiertage weniger Daten übermitteln. Ein gutes Jahr nach Ausbruch der Seuche schafft es der deutsche Staat nicht, in seinen Gesundheitsämtern flächendeckend eine ordentliche Feiertagsbesetzung aufzustellen. Nicht, dass sich die Mitarbeiter der Ämter keine Auszeit vom Stress verdient hätten. Die Frage ist viel mehr, warum das Personal in den vergangenen Monaten nicht in genügender Stärke aufgestockt wurde?

Dass der Erreger nicht zurückgedrängt werden kann, liegt natürlich nicht an den Regierungschefs oder der Kanzlerin, sondern an den vielen, die die kleinen Freiheiten auskosten und die Regeln dehnen, soweit es geht. Die Menschenmassen an den Rodelhängen der verschneiten Gebirge dürften den Mächtigen sehr klar vor Augen gestanden haben, als sie miteinander die jüngste Verschärfung beschlossen. Als nächste Stufe bliebe nur die totale Ausgangssperre, wie sie Italien im Frühjahr verhängt hatte. Die Regierungen in Bund und Ländern kommen im harten Corona-Winter zunehmend an das Ende ihres Lateins. Das Virus treibt sie vor sich her.

Brüssel hat auf die falschen Impfstoff-Kandidaten gesetzt

Der Dauerstress zermürbt die Einmütigkeit, die Kanzlerin Merkel und die sie tragende große Koalition in den vergangenen Monaten ausgezeichnet haben. Die SPD hat den Koalitionsfrieden – unter forscher Beteiligung der CSU – aufgekündigt und schlägt öffentlich auf Gesundheitsminister Jens Spahn ein. Auf den CDU-Politiker prasseln in den letzten Tagen die Angriffe nur so nieder, weil die Massenimpfung gegen Corona in Deutschland nur stockend in Gang gekommen ist. Deutschland liegt zwar bei der Impfquote weltweit unter den zehn besten Ländern, aber das geht unter.

Hinter der Empörung steckt der Vorwurf, den Schutz der eigenen Bevölkerung einer unfähigen Bürokratie der EU-Kommission anvertraut zu haben. Und in der Tat hat Brüssel auf die falschen Impfstoff-Kandidaten gesetzt und von dem bei der Prüfung schon zeitig in Front liegenden Mittel aus den Mainzer Biontech-Laboren zu spät zu wenig bestellt. Selbst Biontech-Chef Ugur Sahin zeigte sich darüber verwundert. Jetzt stehen die Europäer in der Schlage hinter den USA und Israel. Der Fehler ist nicht der europäische Ansatz, auf den Spahn und Merkel setzten, sondern dass sie die EU-Kommission unter Führung ihrer Parteifreundin Ursula von der Leyen haben machen lassen. Die EU bestellte bei Biontech erst am 11. November. Bereits einen Monat früher hatte die EU-Arzneimittelbehörde mit der intensiven Prüfung des Serums begonnen, weil das Mittel vielversprechend war.

Und selbst das vorhandene Corona-Gegenmittel wird den Älteren über 80 Jahren, Schwestern, Pflegern und Medizinern nicht zügig gespritzt, wenn sie es wünschen. Nach den Angaben von Spahns Ministerium hat Biontech bis Ende des alten Jahres 1,3 Millionen Impfdosen geliefert. Bislang wurden 317.000 Menschen hierzulande geimpft. Weil die Länder die gleiche Menge für die notwendige zweite Spritze vorhalten müssen, sind damit über 600.000 Impfdosen verbraucht oder stehen nicht für weitere Menschen zur Verfügung. Das ist aber nur gut die Hälfte von 1,3 Millionen. Das restliche Serum harrt gut gekühlt seiner Verwendung, während Landkreise in der ganzen Republik auf Naschschub warten. Bund und Länder straucheln auch bei der Verteilung des kostbaren Stoffes.

Kinderbetreuung und Lernen zu Hause sind ein weiterer Schwachpunkt der Corona-Politik

Neben der Überforderung der Gesundheitsämter, der Nachlässigkeit bei der Bestellung und Verbreitung des Impfstoffs gibt es einen dritten Schwachpunkt in der deutschen Seuchenpolitik. Er betrifft ausgerechnet die Zukunft des Landes – die Kinder. Die Schulen bleiben mindestens bis Anfang Februar geschlossen. Improvisiert wird daher im Lernen zu Hause. Die staatlichen Online-Lernplattformen kollabieren regelmäßig, viele Lehrer haben keine Fortbildung bekommen, wie sie ihren Stoff am besten vermitteln ohne vor der Klasse stehen zu können.

Chronologie der Corona-Pandemie 2020 in Eilmeldungen 1 / 27 Zurück Vorwärts Mehr als 600 Eilmeldungen hat die Deutsche Presse-Agentur bis Dezember 2020 allein zum Corona-Virus gesendet. Die Überschriften dokumentieren die Zeitspanne von den ersten Hinweisen auf eine Ausbreitung der Viruserkrankung bis zu den jüngsten Erfolgen bei der Impfstoffentwicklung . Ein Überblick:

Januar 22.1. WHO ruft wegen Virus in China vorerst keine "internationale Notlage" aus 24.1. Zwei Fälle der neuen Lungenkrankheit in Frankreich nachgewiesen 28.1. E rster Coronavirus-Fall in Deutschland bestätigt 30.1. Coronavirus in China: WHO erklärt internationale Notlage

Februar 15.2. Frankreich meldet ersten Coronavirus-Todesfall in Europa 22.2. Italien will mit Coronavirus betroffene Städte abriegeln 29.2. Erster Coronavirus-Todesfall in den USA

März 9.3. Coronavirus: Landrat meldet ersten Todesfall in Deutschland 11.3. WHO bezeichnet Verbreitung des neuen Coronavirus als Pandemie 12.3. USA erlassen wegen Coronavirus 30-tägigen Einreisestopp aus Europa 12.3. CDU verschiebt Parteitag wegen Corona-Krise

12.3. Merkel: Wegen Coronavirus auf Sozialkontakte weitgehend verzichten 12.3. Bund und Länder: Ab Montag alle planbaren Operationen verschieben 13.3. UEFA stoppt vorerst Spielbetrieb im Fußball-Europapokal 13.3. NRW schließt nächste Woche alle Schulen (plus 14 weitere Eilmeldungen zu Schulschließungen in anderen Bundesländern)

13.3. DFL: Fußball-Bundesliga stellt Spielbetrieb vorerst ein 13.3. Trump ruft wegen Coronavirus nationalen Notstand aus 16.3. Regierung schlägt Schließung von Läden vor - Supermärkte aber offen 17.3. Maas startet Rückholaktion für im Ausland festsitzende Deutsche

17.3. Bundesregierung spricht weltweite Reisewarnung aus 17.3. Fußball-EM wegen Coronavirus um ein Jahr verschoben 17.3. Nur noch EU-Bürger sollen nach Deutschland reisen dürfen 18.3. Österreich kontrolliert ab Mitternacht Grenze zu Deutschland

19.3. Coronavirus-Pandemie: Italien meldet mehr Tote als China 21.3. Mietern soll in Krise nicht gekündigt werden dürfen 22.3. Bund und Länder wollen Restaurants unverzüglich schließen

24.3. IOC bestätigt: Olympia in Tokio wird verschoben 25.3. Historisches Hilfspaket in Corona-Krise beschlossen 27.3. Corona-Pandemie: Italien meldet fast 1000 Tote an einem Tag

April 2.4. Weltweit mehr als eine Million nachgewiesene Coronavirus-Infektionen 6.4. Kreise: Zwei Wochen Quarantäne bei Rückkehr nach Deutschland 6.4. Corona-Infektion: Britischer Premierminister auf Intensivstation 15.4. Bund will Öffnung von Geschäften bis 800 Quadratmeter ermöglichen

15.4. Schulstart in Deutschland schrittweise ab 4. Mai geplant 17.4. Spahn: Ausbruch ist beherrschbar geworden 21.4. Saison in Handball-Bundesliga abgebrochen 22.4. Erste klinische Studie zu Corona-Impfstoff in Deutschland zugelassen

23.4. Merkel: Länder in Corona-Krise teils zu forsch 28.4. Nun bundesweite Maskenpflicht auch im Einzelhandel 30.4. Betriebe melden für 10,1 Millionen Menschen Kurzarbeit an

Mai 5.5. Wirtschaftsminister der Länder wollen Gastronomieöffnung ab 9. Mai 6.5. Bund will Öffnung aller Geschäfte in Corona-Krise erlauben 6.5. Politik erlaubt Geisterspiele der Fußball-Bundesliga ab Mitte Mai

13.5. Bundesregierung beschließt Lockerung der Grenzkontrollen 15.5. Deutsche Wirtschaft bricht in der Corona-Krise ein 26.5. Bund und Länder einig: Kontaktbeschränkungen bis 29. Juni

Juni 9.6. Deutscher Export bricht im April um mehr als 30 Prozent ein 16.6. Offizielle Corona-Warn-App steht zum Download bereit 17.6. Großveranstaltungen werden mit Ausnahmen bis Ende Oktober verboten 17.6. Schulen sollen nach Sommerferien wieder komplett öffnen können

23.6. Zahlreiche Einschränkungen nach Corona-Ausbruch bei Tönnies 25.6. EU-Kommission genehmigt Rettungspaket für Lufthansa 29.6. Bundestag beschließt Mehrwertsteuersenkung und Familienbonus

Juli 3.7. Arznei Remdesivir erhält europäische Zulassung für Covid-19 7.7. Brasiliens Präsident Bolsonaro mit Coronavirus infiziert 22.7. Corona-Tests bei Einreise aus Risikogebieten sollen Pflicht werden 30.7. Deutsche Konjunktur bricht dramatisch ein 30.7. Historischer Konjunktureinbruch in den USA wegen Corona-Krise

August 11.8. Putin: Russland lässt Impfstoff gegen Coronavirus zu 14.8. Reisewarnung des Auswärtigen Amts für fast ganz Spanien samt Mallorca 27.8. Bund und Länder: Großveranstaltungen bis Ende des Jahres verboten

September 29.9. Feiern in öffentlichen Räumen auf 50 Teilnehmer beschränkt 30.9. Neue Corona-Risikogebiete in elf europäischen Ländern

Oktober 2.10. US-Präsident Trump und First Lady positiv auf Coronavirus getestet 7.10. Länder: Beherbergungsverbot für Reisende aus Risikogebieten 8.10. Corona-Neuinfektionen in Deutschland steigen sprunghaft auf über 4000 14.10. Beschluss: Sperrstunde um 23 Uhr für Gastronomie in Corona-Hotspots

14.10. Bund und Länder wollen striktere Kontaktbeschränkungen in Hotspots 14.10. Frankreich führt Gesundheitsnotstand wieder ein 15.10. RKI meldet Rekordwert bei Corona-Neuinfektionen in Deutschland 21.10. Gesundheitsminister Spahn positiv auf Corona getestet

26.10. CDU-Spitze verschiebt Parteitag zur Vorsitzendenwahl ins nächste Jahr 28.10. Bund und Länder: Beginn von Kontaktbeschränkungen am 2. November 28.10. Bund und Länder wollen Gastronomiebetriebe vorübergehend schließen

November 2.11. Teil-Lockdown startet: Öffentliches Leben wird heruntergefahren 9.11. Biontech veröffentlicht vielversprechende Daten zu Corona-Impfstoff 16.11. Auch US-Konzern Moderna legt positive Daten zu Corona-Impfstoff vor 16.11. Bund und Länder appellieren: Keine privaten Feiern mehr

18.11. Bundestag beschließt Änderungen beim Infektionsschutzgesetz 25.11. Private Zusammenkünfte werden auf fünf Personen begrenzt 25.11. Bund und Länder lockern Kontaktbeschränkungen für Weihnachten 30.11. Moderna will Zulassung für Corona-Impfstoff in EU beantragen

Dezember 1.12. Biontech und Pfizer beantragen EU-Zulassung für Corona-Impfstoff 2.12. Biontech und Pfizer: Großbritannien lässt Corona-Impfstoff zu 2.12. Bund und Länder: Teil-Lockdown wird bis in den Januar verlängert 9.12. Verfassungsschutz Baden-Württemberg beobachtet "Querdenken"-Bewegung

12.12. Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer erhält US-Notfallzulassung 13.12. Bund und Länder beschließen harten Lockdown ab dem 16. Dezember 13.12. Bund und Länder beschließen Versammlungsverbot an Silvester 13.12. Möglichst keine Schul- und Kita-Besuche ab Mittwoch bis 10. Januar 13.12. Bund erhöht Corona-Finanzhilfen für Unternehmen

19.12. Corona-Impfstoff von Moderna erhält Notfallzulassung in den USA 21.12. EMA empfiehlt erste Zulassung eines Corona-Impfstoffs in der EU 21.12. EU-Kommission genehmigt Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer 22.12. Bayern führt Corona-Testpflicht für Reisende aus Risikogebieten ein (dpa)

Eltern von kleinen Kindern, die in den Kindergarten gehen, haben weiter keinen Anspruch auf Homeoffice und müssen auf das Entgegenkommen ihrer Chefs hoffen. All die Schwüre der vergangenen Monate, Schulen und Kitas offen zu halten, haben sich bloß als Worte erwiesen. Die letzten Monate wurden nicht genutzt, um es Familien mit Kindern leichter zu machen.

Deutschland ist bisher im internationalen Vergleich ordentlich durch die harte Prüfung gekommen. Es gibt weniger Tote als in anderen Ländern, die Wirtschaft ist nicht in die Depression abgerutscht. Ausgerechnet jetzt, da durch den Impfstoff der Sieg über das Virus da ist, sind alte Fehler immer noch nicht abgestellt und neue kommen hinzu.

