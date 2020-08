11:49 Uhr

Nach Eskalation bei Corona-Demo in Berlin: Wer ist verantwortlich?

Bei der Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen zogen am Samstag Teilnehmer vor den Reichstag - mit Reichsflagge.

Zwei Tage nach den Protesten diskutiert das politische Berlin über den Ansturm auf das Reichstagsgebäude. Und: Bundespräsident Steinmeier empfängt Polizisten.

Wo am Samstagabend noch wütende Demonstranten gegen Polizisten anstürmten, herrschte zum Wochenstart die normale Ruhe: Vor dem Reichstagsgebäude deutete am Montag nichts mehr darauf hin, dass hier zwei Tage zuvor ein paar Dutzend Menschen versucht hatten, Absperrungen und eine Polizeikette zu durchbrechen. Lediglich ein paar Kamerateams nutzten bei strahlendem Sonnenschein die Kulisse des Parlamentsgebäudes für ihre Berichterstattung. In heller Aufregung war war hingegen das politische Berlin.

Corona-Demo in Berlin: Menschen drängen auf die Treppe des Reichstags

Politikerinnen und Politiker jeder Couleur überboten sich nahezu in Statements und versuchten – mal mehr, mal weniger glaubwürdig – ihre Betroffenheit kundzutun. Viele Abgeordnete hatten schnell die vermeintlich Schuldigen ausgemacht: Den Berliner Innensenator Andreas Geisel ( SPD) und die Polizeiführung der Hauptstadt, die sich im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses verantworten mussten. Polizeipräsidentin Barbara Slowik erklärte dort, die Bilder vom Samstag beschämten sie sehr und kündigte an, das Reichstagsgebäude künftig noch enger zu schützen.

Slowik verteidigte ihre Beamten, von denen für kurze Zeit nur drei dem Ansturm trotzten. Die Polizei habe unverzüglich interveniert. „Es waren wenige Minuten, aber die Macht der Bilder zählt hier“, sagte sie. Gegen 19 Uhr habe die Polizei versucht, den Zustrom von der großen Demonstration zur Reichstagswiese zu verhindern. Dadurch hätten viele Polizisten seitlich zwischen Reichstag und Tiergarten gestanden. Gleichzeitig habe eine unbekannt gebliebene Sprecherin auf der Bühne der Reichsbürger-Demonstration direkt vor dem Reichstag dazu aufgerufen, „geschlossen die Reichstagstreppe zu stürmen“.

Somit habe die Polizei „von zwei Seiten einen erheblichen Druck auf die Absperrlinie“ gehabt. So sei es einer Gruppe von 300 bis 400 Menschen gelungen, die Absperrungen „sehr kurzfristig zu überwinden und die Treppe hochzulaufen“. Überwiegend seien das Menschen aus der Reichsbürgerszene gewesen sowie zu einem kleineren Teil auch Demonstranten, „die sich selbst als Patrioten oder Bürgerwehr bezeichnen“.

Politik und Polizei diskutieren über Vorgehen bei Corona-Demo in Berlin

Geisel sprach ebenfalls von „beschämenden Bildern“ und gab eine ähnliche Einschätzung ab wie Slowik. „Klar ist, dass der Deutsche Bundestag durch die Polizei Berlin geschützt wurde und zu keiner Zeit ungeschützt war“, sagte der SPD-Politiker. Die „Macht der Bilder“ wirke aber. Geisel zufolge telefonierte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Sonntag mit Bundestagspräsident Schäuble. Es bedürfe jetzt einer entsprechenden Abstimmung zwischen Berliner Polizei und Bundestagspolizei, „damit das in Zukunft ausgeschlossen bleibt“.

Hinter der Rolle der Bundestagspolizei stand zunächst noch ein großes Fragezeichen. Das Parlament verfügt über einen eigene Polizei, die den Angaben zufolge rund 200 Männer und Frauen stark ist. Der Deutsche Bundestag ist ein eigener Polizeibezirk, in dem der Bundestagspräsident das Hausrecht und die Polizeigewalt ausübt. Die Beamten sind für die öffentliche Sicherheit und Ordnung in allen Gebäuden, Räumen auf allen Grundstücken verantwortlich, die der Verwaltung des Bundestages unterstehen.

Die parlamentarische Polizeigewalt ist in der Verfassung verankert und das bedeutet, dass andere Polizeibehörden im Parlament nichts zu sagen haben. Der Bundestag soll so vor einer Einflussnahme durch Exekutive und Judikative geschützt werden. „Dennoch arbeitet die Polizei des Bundestages mit anderen Polizeibehörden vor Ort eng zusammen“, heißt es auf der Internetseite des Bundestages. Möglicherweise hatte die Bundestagspolizei die Lage unterschätzt.

Ältestenrat des Bundestags soll klären, ob es Fehler der Polizei bei Corona-Demo gab

Zur Klärung wollen die Fraktionen von SPD und Union den Ältestenrat zu einer Sondersitzung zusammentrommeln. Ihm gehören Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble ( CDU), seine Stellvertreter sowie 23 weitere Abgeordnete an. An den Sitzungen nimmt auch ein Vertreter der Bundesregierung teil. Der Ältestenrat ist das zentrale Lenkungs- und Koordinationsgremium des Bundestages.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier empfing am Vormittag Polizisten in seinen Amtssitz Schloss Bellevue zum Gespräch, die am Parlamentsgebäude eingesetzt waren. Steinmeier hatte zuvor erklärt, „Reichsflaggen und rechtsextreme Pöbeleien“ vor dem Bundestag seien „ein unerträglicher Angriff auf das Herz unserer Demokratie“ und ergänzt: „Das werden wir niemals hinnehmen“, sagte Steinmeier.

Regierungssprecher Steffen Seibert stellte angesichts der Vorgänge einen „klaren Missbrauch“ des Rechts auf Demonstration fest. Im Namen der Bundesregierung und im Namen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) dankte er den drei Polizisten, die zunächst die Treppe des Reichstagsgebäudes verteidigt hatten. „Das war geistesgegenwärtig und tapfer“, sagte Seibert. Der Regierungssprecher dankte „der überwiegenden Mehrheit“ der Menschen, die sich in der Corona-Pandemie „umsichtig und rücksichtsvoll“ verhielten. Die „übergroße Mehrheit der Menschen in Deutschland“ handele anders als die Demonstranten vor dem Reichstagsgebäude. Die anderen müssten sich schon überlegen, wer noch alles dabei sei und mitmarschiere. (mit dpa)

