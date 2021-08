Jens Arlt - der General, der im Chaos von Kabul die Ruhe behält

Chaos, Panik und ein blutiger Selbstmordanschlag. Elf Tage fliegt die Bundeswehr Menschen aus Kabul aus. Das Kommando hat Jens Arlt, der den Einsatz mit Umsicht meistert.

Das Bild wird man noch häufiger sehen, wenn die Geschichte des rund 20-jährigen Einsatzes der Bundeswehr in Afghanistan erzählt wird: Ein General und eine Verteidigungsministerin in inniger Umarmung. Eine symbolische Szene, die durch den Umstand noch an Aussagekraft gewinnt, dass Brigadegeneral Jens Arlt direkt nach der Ankunft der Bundeswehr-Transportmaschine auf dem Luftwaffenstützpunkt im niedersächsischen Wunstorf noch sein Sturmgewehr trägt, als er Ministerin Annegret Kramp-Karrenbauer in den Arm nimmt. Fast etwas amerikanisch wirkt der emotionale Empfang für den 52-jährigen Fallschirmjäger-General, der die Evakuierungsmission in Kabul als Kommandeur leitete, und die rund 600 Frauen und Männer, die den größten und wohl auch dramatischsten Rettungseinsatz in der Historie der Bundeswehr absolviert und durchgestanden haben. "Helden", wie man an diesem Freitagabend in den Ansprachen immer wieder hört.

Wer ist der Brigadegeneral, der den elftägigen Einsatz ohne Tote und Verletzte abschließen konnte? Ein versierter, erfahrener Militär - natürlich. Aber das hätte in diesem Fall wohl nicht als Kompetenz ausgereicht. Gefragt war auch ausgeprägtes diplomatisches Gespür. Schließlich wurde in und um den Flughafen ständig verhandelt, gefeilscht und diskutiert. Und zwar nicht nur unter den Kommandanten der verbündeten Streitkräfte, sondern eben auch mit den Taliban. Ein Ritt auf der Rasierklinge. Schließlich stand die Mission unter der ständigen Bedrohung durch Terroristen, die in dem blutigen Anschlag vom Donnerstag mit mehr als 180 Toten zur Realität wurde. An den Nerven zehrte auch die allgegenwärtige Sorge vor einer Panik unter den Tausenden, die über Tage den Flughafen Tag und Nacht belagerten - in der verzweifelten Hoffnung, der Rache der Taliban zu entkommen.

Jens Arlt hatte kurz nach der Landung der Transportmaschine noch sein Sturmgewehr in der Hand. Der 52-Jährige bekam viel Anerkennung für die Umsicht, mit der er die Evakuierungsmission bewältigt hat. Foto: Daniel Reinhardt, dpa

Arlt wurde erst im Dezember 2020 zum General befördert. Eine bemerkenswerte Karriere für jemanden, der nie an einer Bundeswehr-Universität studiert hat. Nach dem Abitur absolvierte Arlt 1989 die Wehrpflicht. Nach einigen Jahren bei der Panzertruppe schaffte er den harten Eignungstest für die Sondereinheit Kommando Spezialkräfte (KSK). Dort blieb er mit Unterbrechungen bis 2011. Oft an vorderster Front, wie bei Auslandseinsätzen in Bosnien und im Kosovo.

Die Ministerin gab Jens Arlt freie Hand für Kabul

Als sich abzeichnete, dass die Afghanistan-Mission auf ein schauriges Finale im von den Taliban eroberten Kabul zusteuern würde, setzte die Ministerin auf Arlt, dem sie ausdrücklich "jegliche operationelle Freiheit und politische Rückendeckung" zusicherte. Was im Umkehrschluss bedeutete, dass der verheiratete Vater von drei Kindern von nun an mit seinen Leuten auf sich alleine gestellt sein würde. Zeit, in Berlin um Rat zu fragen, gab es in dem Chaos am Flughafen ohnehin nicht.

Dass alle Soldaten und Soldatinnen wohlbehalten wieder in Deutschland sind, dürfte auch die Umarmung auf dem Stützpunkt Wunstorf erklären. Die Anspannung war extrem. Bei Arlt, aber auch bei Ministerin Kramp-Karrenbauer. "Dieser Einsatz wird mich prägen, wird uns alle prägen", sagte der Brigadegeneral nach seiner Rückkehr sichtlich berührt.