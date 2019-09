Robert Mugabe ist tot - Simbabwes Ex-Präsident stirbt mit 95

Simbabwes ehemaliger Präsident Robert Mugabe ist im Alter von 95 Jahren gestorben. Er führte Simbabwe 37 Jahre lang, am Ende diktatorisch.

Robert Mugabe ist im Alter von 95 Jahren gestorben. Mugabe war viele Jahre Präsident des afrikanischen Staates Simbabwe. Der simbabwische Präsident Emmerson Mnangagwa bestätigte Berichte über den Tod des langjährigen Herrschers am Freitag über den Kurznachrichtendienst Twitter.

It is with the utmost sadness that I announce the passing on of Zimbabwe's founding father and former President, Cde Robert Mugabe (1/2)