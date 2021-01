Statt Salamitaktik: Wir brauchen einen Plan gegen Corona

ZeroCovid - so heißt es in Deutschland - ist so absurd, dass sich sogar in der TAZ Argumente dagegen finden...



https://taz.de/Vorschlaege-der-Initiative-Zero-Covid/!5739231/



>> Es ist eben auch der Traum von einer radikal anderen Gesellschaft, die im „Zero Covid“-Appell aufleuchtet: eine Welt ohne Kapitalismus, ohne Profitlogik, dafür solidarisch. In der Corona­zeit heißt das: Fabriken und Baustellen schließen, Krankenhäuser verstaatlichen und die Rechnung den Reichen schicken. Kurzum – mehr Staat, weniger Profit, dazu den Impfstoff in öffentliche Hände. Dabei ist Biontech ein Beispiel dafür, dass Profitinteresse extrem schnell die passende Antwort liefert. <<



Man muss es dem linken Spektrum immer wieder klar sagen - man kann Grenzen nicht schließen - Covid19 ist grenzenlos - nationale Maßnahmen können bremsen aber nicht verhindern.



Und wir bremsen in Deutschland durchaus erfolgreich:



https://www.iges.com/presse/2021/iges-pandemie-monitor-update-14012021/index_ger.html



Linksextremisten haben das Virus längst für Einschnitte in Richtung eines Systemwechsels gekapert - es beginnt für arbeitende Menschen ein harter Mehrfronten-Krieg gegen Virus, Enteignung und Freiheitsbeschneidungen.

