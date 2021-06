Strafvollzug

Kalter Entzug im Knast: Häftlingen wird Drogenersatz verweigert

Plus Heroinsüchtige in bayerischen Gefängnissen bekommen seltener als anderswo Ersatzstoffe. Ausbaden muss das am Ende auch die Gesellschaft. Über einen Drogenkrieg auf Papier.

Von Fabian Huber

Zu Weihnachten wünscht sich Marco Bauer Subutex, nur ein paar Milligramm, eine unscheinbare Tablette. Sie soll die Erlösung bringen. Subutex ist ein starkes Schmerzmittel aus der Gruppe der Opioide, ein Heroinersatz. Wer im Gefängnis Dinge anschaffen will, zahlt in Tabakpackungen. Oder in Subutex-Tabletten. Sie werden halbiert, geviertelt, geachtelt, gar gesechzehntelt. Zehn Minuten muss man sie unter der Zunge auflösen, dann ist der Heroinhunger gestillt.

