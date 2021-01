Streitfall Schule: Warum das Prinzip Vorsicht derzeit die bessere Wahl ist

Bund und Länder haben beim Corona-Gipfel heftig über Schulen und Kitas gestritten. Das liegt an der unsicheren Faktenlage. Angesichts der Mutationen ist Vorsicht tatsächlich besser.

Schulen zu, oder Schulen auf? Kitas zu, oder Kitas auf? Keine Frage diskutierten Kanzlerin Angela Merkel ( CDU) und die Ministerpräsidenten bei ihrer Corona-Konferenz intensiver. Es wurde sogar hitzig und die Kanzlerin wütend. Der Bildungskrampf. Während Angela Merkel auf Vorsicht setzt und daher Kindergartenkinder und Schüler bis Mitte Februar zu Hause lassen wollte, kamen von einigen Ländern Bedenken und Widerspruch.

Bund und Länder streiten über Schulen und Kitas - Debatte basiert auf unsicherer Faktenlage

Die Front verlief quer über die Parteigrenzen hinweg. Die Uneinigkeit über die Schließung von Schulen und Kitas, die Millionen Kinder und Eltern in der Pandemie am schwersten belasten, hat ihren Ursprung in der unsicheren Faktenlage. Es gibt auf der einen Seite wissenschaftliche Studien, die zeigen, dass Kindergärten und Schulen kein Treiber der Infektion sind. Und es gibt wissenschaftliche Studien, die kommen zu dem gegenteiligen Ergebnis.

Die vergangenes Jahr noch mehrheitsfähige Meinung, dass Kinder nur wenig zur Verbreitung der Pandemie beitragen, ist erschüttert. Beide Seiten – Merkel auf der einen und die Länder auf der anderen – haben gute Argumente für ihre Positionen. Da steht Eindämmung der Seuche gegen das Recht der Kinder auf Bildung. Aktuell muss dem Vorsorgeprinzip der Vorzug gegeben werden, so hart und bitter das ist.

Wie gefährlich ist die Mutation aus Großbritannien? Das Prinzip Vorsicht ist angebracht

Keiner weiß, ob die gefährliche England-Mutation schon bald auch in Deutschland zuschlägt. Angekommen ist sie bereits. Ein Blick in das Vereinigte Königreich und nach Irland zeigt, dass die Kliniken dort vor dem Zusammenbruch stehen. Schon im Frühjahr hatte Deutschland das Glück, dass sich das Virus später ausbreitete als in anderen Ländern. Dieser kleine Vorsprung wurde gut genutzt.

Deutschland hat das zweite Mal dieses Glück und sollte die Gelegenheit nutzen. Denn vermehren sich die mutierten Viren auch hierzulande massenhaft, geht der Lockdown noch länger. Und garantiert blieben dann Schulen und Kindergärten geschlossen. So schnell, wie die neuen Erreger ihre Opfer anstecken, können die Impfmannschaften nicht sein.

