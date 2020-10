vor 22 Min.

Teilnehmerkreise: Bund und Länder planen weitreichende Corona-Maßnahmen

Bund und Länder wollen am Mittwoch neue Corona-Maßnahmen beschließen. Bereits jetzt sickern erste Details an die Öffentlichkeit - und die Pläne haben es in sich.

Die Menschen in Deutschland müssen sich angesichts steigender Corona-Infektionszahlen auf massive Einschränkungen einstellen. Am Dienstagsabend wurden bei den Vorbereitungstreffen von Bund und Ländern für die Corona-Konferenz von Kanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten am Mittwoch gravierende Einschnitte in das tägliche Leben diskutiert, wie unsere Redaktion aus Teilnehmerkreisen erfuhr.

Die dort besprochenen Maßnahmen haben bisher nur empfehlenden Charakter. Sie können noch deutlich verändert werden und sind noch nicht gültig. Finale Beschlüsse wird es erst nach dem Treffen am Mittwoch geben, das um 13 Uhr beginnt und sich bis in die Nacht ziehen könnte.

Corona-Konferenz: Sogar ein komplettes Veranstaltungsverbot wird diskutiert

Den Teilnehmerkreisen zufolge wird überlegt, Restaurants und Bars ab 21 oder 22 Uhr zu schließen. Auch ein komplettes Veranstaltungsverbot wird diskutiert. Treffen im privaten Bereich sollen auf fünf bis zehn Personen beschränkt werden. Schulen und Kindergärten bleiben weiterhin geöffnet - außer in Gebieten mit „katastrophalen Infektionszahlen“. Die Geschäfte sollen den ersten Überlegungen zufolge vorerst geöffnet bleiben, aber mit Einschränkungen, wie es hieß. Welche das sein sollen, war zunächst nicht bekannt.

Die SPD-geführten Bundesländer gehen den Teilnehmerkreisen zufolge mit der Forderung in das Treffen am Mittwoch, dass bis zum 30. November „in Privatwohnungen nur Personen aus zwei Haushalten zusammenkommen dürfen oder Personen aus einem Haushalt und maximal zwei haushaltsferne Personen“. Kinder bis zwölf Jahre sollen davon ausgenommen werden. Bei familiären Anlässen wie Beerdigungen, Hochzeiten, Taufen und ähnlichem sollen maximal 15 Teilnehmer zugelassen sein.

Weitere Einschränkungen für Kultur, Gastronomie und Bildung möglich

Falls diese Maßnahmen nicht ausreichen, wollen die SPD-Länder schrittweise härtere Maßnahmen verhängen. Dazu zählt eine Halbierung der geltenden Höchstgrenzen für Veranstaltungen, nötigenfalls mit weiteren Reduzierungen, falls das immer noch keine Wirkung zeigt. Theater, Museen und Messen sollen wieder geschlossen werden. Der Hochschulunterricht soll weiterhin digital abgehalten werden. Über die bereits geltenden Sperrstunden hinaus können sich die SPD-Ministerpräsidenten offenbar weitere Einschränkungen der Gastronomie vorstellen - im Extremfall könnte nur noch der Außer-Haus-Verkauf erlaubt werden.

Diskutiert wird den Kreisen zufolge außerdem über eine Aussetzung des Vereinssports, die Schließung von „Betrieben mit körpernahen Dienstleistungen“ wie Massage- oder Friseursalons, falls die zuerst genannten Maßnahmen nicht zu einer Reduzierung der Infektionszahlen führen. Auch Fitnessstudios, Schwimmbäder und Saunen müssten demnach schlimmstenfalls mit der Schließung rechnen.

