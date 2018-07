10:19 Uhr

Zum Treffen in Helsinki: Das sagten Trump und Putin übereinander Politik

US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin treffen sich zum Gipfel in Helsinki. Bereits im Vorfeld äußerten sie sich mehrfach übereinander.

Der Kreml sieht ein gutes Verhältnis zwischen den Präsidenten Wladimir Putin und Donald Trump und rechnet deshalb mit einem erfolgreichen russisch-amerikanischen Gipfel in Helsinki. Trump und Putin treffen sich in Helsinki - was bringt der Gipfel? "Sie achten einander. Und sie können ziemlich gut miteinander reden", sagte Putins Sprecher Dmitri Peskow dem Staatssender RT wenige Stunden vor dem Treffen in Helsinki. Deshalb sei am Montag auf ein "vollwertiges Gespräch" zu hoffen, das "wenigstens ein kleines Schrittchen" von den derzeit schlechten Beziehungen fortführe.

Russland erwartet schwierige Gespräche über Syrien und Iran

Russland habe keine Probleme damit, dass Trump politisch Amerika an die erste Stelle setze, sagte Peskow. "Jeder Staatschef sollte in seinen internationalen Kontakten in erster Linie die Interessen des eigenen Landes vertreten. In diesem Sinn ist auch unser Präsident sehr pragmatisch und gradlinig. Auch er sagt, dass für ihn die Interessen Russlands und des russischen Volkes über alles gehen."

Das Gespräch über Syrien werde aber schwierig sein, weil man uneins über die Rolle des Irans sei, sagte Peskow. "Wir wissen, wie Washington zum Iran steht. Aber zugleich ist der Iran für uns ein guter Partner in den wirtschaftlichen Beziehungen wie im politischen Dialog." Russland und der Iran sind in Syrien die militärischen Schutzmächte der Regierung von Präsident Baschar al-Assad.

Das sagte Trump über Putin

Schon vor dem Gipfel von US-Präsident Donald Trump und seinem russischen Kollegen Wladimir Putin am Montag in Helsinki hatten beide eine ganz eigene Meinung über den jeweils anderen - und taten sie kund. Eine Auswahl an Zitaten:

"Putin hat gesagt, Donald Trump ist ein Genie." (in einer Rede im Vorwahlkampf der Republikaner im April 2016)

"Donald Trump liebt Putin, Putin liebt Donald Trump." (in einem Interview der New York Times im November 2016)

"Ich habe immer gewusst, dass er sehr klug ist!" (im Dezember 2016 auf Twitter)

"Leute, wenn Putin Donald Trump mag, ist das ein Gewinn, keine Bürde. Nun, ich weiß nicht, ob ich mit Wladimir Putin klarkomme. Ich hoffe doch. Kann auch gut sein, dass nicht." (in einem Interview im Januar 2017)

"Präsident Putin, Russland und Iran sind verantwortlich für die Rückendeckung des Tieres Assad." (im April 2018 auf Twitter nach einem Chemiewaffen-Angriff in Syrien mit Blick auf Machthaber Baschar al-Assad)

"Offen gesagt: Putin könnte der einfachste von allen sein. Wer hätte das gedacht?" (am 10. Juli 2018 über den bevorstehenden Nato-Gipfel sowie bilateralen Treffen in Großbritannien und mit Putin)

"Er ist ein Konkurrent. Jemand sagte: Ist er ein Feind? Nein, er ist nicht mein Feind. Ist er ein Freund? Nein, ich kenne ihn nicht gut genug." (am 12. Juli 2018 über Putin auf einer Pressekonferenz nach dem Nato-Treffen in Brüssel)

Das sagte Putin über Trump

"Ich habe nur gesagt, dass Trump eine auffällige Erscheinung ist. Ist er das etwa nicht?" (im Juni 2016 in St. Petersburg, auf eine Frage, warum er Trump zuvor angeblich brillant und talentiert genannt habe)

"Er ist nicht meine Braut; und ich bin weder seine Braut noch sein Bräutigam." (im September 2017 im chinesischen Xiamen auf die Frage, ob er enttäuscht über Trump seit der Wahl zum US-Präsidenten sei)

"Der Fernseh-Trump unterscheidet sich sehr vom realen Menschen." (nach dem G20-Gipfel im Juli 2017 in Hamburg)

"Er lernt schnell." (im März 2018 in einem Interview des US-Fernsehnetzwerks NBC) (dpa)

