Die Migrationsdebatte nimmt einen gefährlichen Ton an

Politiker und Politikerinnen wollen, ja müssen sichtbar sein. Also, wird zugespitzt. Gerade wenn man vom zweiten oder dritten Rang aus um Aufmerksamkeit buhlt und gerade, wenn ein Thema emotional ist. So wie die Migrationspolitik, nach der tödlichen Messerattacke von Solingen, nach den Erfolgen der rechtsextremen sächsischen und thüringischen AfD bei den Wahlen im Osten.

Politiker sollten immer auch mitdenken, welche Wirkung der Ton ihrer Beiträge hat

Es ist nicht zu viel verlangt, dass Politiker immer auch mitdenken, welche Wirkung der Ton ihrer Beiträge hat. Genau dieser Punkt gerät in der aufgeheizten Debatte über Abschiebungen, Obergrenzen und Zurückweisungen zunehmend in den Hintergrund.

Es ist notwendig, sich mit den Folgen der Migration offen und ohne Denkverbote zu beschäftigen. Viele Kommunen sind völlig überlastet, in der Bevölkerung wächst die Angst angesichts der Taten islamistischer Gewalttäter. Der Staat muss, soweit es möglich ist, die Kontrolle darüber behalten, wer zu uns kommt. Die Überforderung durch irreguläre Migration liegt auf der Hand. Kurz: Die Zahlen müssen runter.

Die Versuchung, noch stärker zuzuspitzen

Das ist das eine, das andere ist, wie jetzt diskutiert wird. Bundeskanzler Olaf Scholz, der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, Friedrich Merz, Finanzminister Christian Lindner – alles Politiker, die nicht darum kämpfen müssen, sichtbar zu sein. Gerade von Vertretern dieser Kategorie muss man erwarten, dass sie abwägend formulieren. Doch auch sie erliegen mitunter der Versuchung, auf eine Weise zuzuspitzen, die auf Dauer schädlich ist.

Was oft fehlt, ist ein Hinweis auf die Millionen Menschen mit ausländischen Wurzeln, die bei uns leben, arbeiten, ihren Beitrag für die Gesellschaft leisten. Sie leiden unter dem Misstrauen, das ihnen verstärkt entgegenschlägt. Sie gehören seit vielen Jahren zu Deutschland – wie Fußball, Kreuzberg, Gillamoos, Bayern und die Bahnhofsmissionen.

Was fehlt, sind Worte der Empathie für Frauen, Männer und Kinder aus Syrien, Afghanistan oder der Türkei, die tatsächlich vor Krieg, Gewalt und islamistischem Terror Schutz suchen. Es fehlt ebenfalls der Hinweis, dass nur ein Bruchteil der Muslime im Land Sympathien für islamistischen Terror hegt; darauf, dass es gerade aus deutscher Sicht Wahnwitz ist, Migration und Zuwanderung mit ständig negativen Zuschreibungen zu diskreditieren. Ganz abgesehen davon, dass so auch die umworbenen, dringend benötigten Fachkräfte aus dem Ausland abgeschreckt werden.

Es geht nicht darum, Konflikte zuzukleistern

Es geht nicht darum, Konflikte zuzukleistern, wie es gerade Politiker des linken Spektrums gerne taten und tun. „Liebe Ausländer, lasst uns nicht mit den Deutschen allein“ – dieser Spruch wurde in Berlin in den 90er Jahren auf viele Hauswände gesprüht. Da die edlen Flüchtlinge, hier die bösen Einheimischen. Auch das ist natürlich Unsinn. Doch wenn Akteure etablierter Parteien so klingen, als wollten sie mit AfD-Sound punkten, sollten sie daran denken, dass sie damit eher Werbung für das Original machen.

Dass die Ampel-Regierung ein beklagenswertes Bild abgibt und erst jetzt hektisch und unkoordiniert auf die dysfunktionale Migrationspolitik reagiert, kritisiert die Union völlig zurecht. Allerdings gaben auch von CDU/CSU geführte Bundesregierungen in vergangenen Flüchtlingskrisen kein sehr viel besseres Bild ab. Diese Einsicht sollte auch wenige Tage vor den Landtagswahlen in Brandenburg ein weiterer Grund dafür sein, die viel beschworene staatspolitische Verantwortung gemeinsam wahrzunehmen, um praktikable Lösungen zu finden.

In den 90er Jahren brannten Asylbewerberunterkünfte

Die hitzige Atmosphäre in den 90er Jahren mit brennenden Asylbewerberunterkünften ist Warnung genug. Und zwar nicht davor, sachlich über die Steuerung von Migration oder die Gefahr durch islamistischen Terror diskutieren, sondern vor einem Populismus, der diesem Land schadet.