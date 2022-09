Alle Mitglieder und ihre Aufgaben: Die britische Königsfamilie im Überblick

Die britische Königsfamilie ist nach dem Tod von Queen Elizabeth II. in tiefer Trauer. Doch wer gehört nun eigentlich zur königlichen Familie und welche Aufgaben bringt eine Zugehörigkeit mit? Ein Überblick.

Mit Queen Elizabeth II. hat das britische Königshaus nicht nur die amtierende Königin, sondern auch eine ewige Konstante verloren, welche der Familie und der britischen Monarchie Würde verliehen hat. Die Königsfamilie besteht aus der Königin und dem König und den jeweils engsten Verwandten. Heute stammen alle Angehörigen aus dem Haus Windsor. Doch wer darf sich aktuell zur britischen Königsfamilie zählen?

Königsfamilie von Großbritannien: Wer gehört dazu?

Ein gesetzliche Definition, wer als Mitglied der britischen Königsfamilie durchgeht, gibt es nicht. Allerdings gibt es trotzdem eine Art Leitfaden, welcher die Verwandschaft rund um die königliche Familie genau regelt. Dieser sieht vor, dass sich alle Personen zur britischen Königsfamilie zählen dürfen, welche den Titel "Ihre königliche Hoheit" oder "Seine königliche Hoheit" tragen. Für die Titel müssen Bedingungen hinsichtlich der Verwandschaft erfüllt sein. Angeheiratete Mitglieder der britischen Königsfamilie verlieren ihren Status, wenn sie nach dem Tod ihres Ehepartners erneut heiraten oder sich scheiden lassen. Demnach ergibt sich, dass der folgende Personenkreis die britische Königsfamilie ausmacht:

der britische König oder die britische Königin (Monarch oder Monarchin von Großbritannien )

) der Royal Consort (Ehepartner eines regierenden Königs oder einer regierenden Königin)

die Ehepartner von verstorbenen Königen und Königinnen

die Kinder des Königs oder der Königin

die Ehepartner oder verwitweten Ehepartner der Söhne des Königs oder der Königin

die Enkel des Königs oder der Königin in männlicher Linie (und deren Ehepartner und verwitweten Ehepartner)

die Kinder des ältesten Sohns des Thronfolgers, des Prince of Wales

Alle aktuellen Mitglieder der britischen Königsfamilie

Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. besteht die britische Königsfamilie aus 26 Personen.

König Charles III. (*1948)

Königin Camilla (*1947, Ehefrau von König Charles )

) Prinz William , Duke of Cornwall and Cambridge (*1982, ältester Sohn von König Charles und Thronfolger)

Catherine, Duchess of Cornwall and Cambridge (*1982, Ehefrau von Prinz William )

of and (*1982, Ehefrau von ) Prinz George of Cornwall and Cambridge (*2013, ältester Sohn von Prinz William )

of and (*2013, ältester Sohn von ) Prinzessin Charlotte of Cornwall and Cambridge (*2015, Tochter von Prinz William )

and (*2015, Tochter von ) Prinz Louis of Cornwall and Cambridge (*2018, jüngster Sohn von Prinz William )

and (*2018, jüngster Sohn von ) Prinz Harry , Duke of Sussex (*1984, jüngster Sohn von König Charles )

Meghan, Duchess of Sussex (*1981, Ehefrau von Prinz Harry )

(*1981, Ehefrau von ) Archie Mountbatten-Windsor (*2019, Sohn von Prinz Harry )

) Lilibet Mountbatten-Windsor (*2021, Tochter von Prinz Harry )

(*2021, Tochter von ) Prinz Andrew , Duke of York (*1960, Bruder von König Charles )

Prinzessin Beatrice, Mrs. Mapelli Mozzi (*1988, älteste Tochter von Prinz Andrew )

) Prinzessin Eugenie, Mrs. Brooksbank (*1990, jüngste Tochter von Prinz Andrew )

) Prinz Edward, Earl of Wessex (*1964, jüngster Bruder von König Charles )

Sophie, Countess of Wessex (*1965, Ehefrau von Prinz Edward)

(*1965, Ehefrau von Prinz Edward) James Mountbatten-Windsor, Viscount Severn (*2007, Sohn von Prinz Edward)

Lady Louise Mountbatten-Windsor (*2003, Tochter von Prinz Edward)

Anne, Princess Royal (*1950, Schwester von König Charles )

Prinz Richard, Duke of Gloucester (*1944, Onkel 2. Grades von König Charles )

of (*1944, Onkel 2. Grades von König ) Birgitte, Duchess of Gloucester (*1946, Ehefrau von Prinz Richard)

of (*1946, Ehefrau von Prinz Richard) Prinz Edward, Duke of Kent (*1935, Onkel 2. Grades von König Charles )

of Kent (*1935, Onkel 2. Grades von König ) Katharine, Duchess of Kent (*1933, Ehefrau von Prinz Edward)

of Kent (*1933, Ehefrau von Prinz Edward) Prinz Michael of Kent (*1942, Onkel 2. Grad von König Charles )

) Marie Christine von Reibnitz (*1945, Ehefrau von Michael of Kent)

(*1945, Ehefrau von Michael of Kent) Prinzessin Alexandra, Lady Ogilvy (*1936, Tante 2. Grades von König Charles )

Im Mai 2020 wurde bekanntgegeben, dass Prinz Andrew, Duke of York, nicht mehr als Vertreter des Königshauses agiert. Vorausgegangen war, dass eine mögliche Verbindung von Prinz Andrew zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein aufgedeckt wurde. Seine ehemalige Ehefrau Sarah Ferguson hat ihren Titel Duchess of York nach der Scheidung verloren. Prinz Harry hat Großbritannien zusammen mit Ehefrau Meghan in Richtung USA verlassen und lebt in Kalifornien. Beide nehmen seitdem keine offiziellen Termine des britischen Königshauses mehr wahr, sind aber weiter Teil der britischen Königsfamilie.

Aufgaben der Mitglieder der königlichen Familie von Großbritannien

Grundsätzlich sind mit der Zugehörigkeit zur britischen Königsfamilie keine Pflichten oder gesetzlichen Aufgaben verbunden. Eine Ausnahme ergibt sich beim Amt des Königs oder der Königin, es gibt aber noch weitere. Der Royal Consort hat einige Pflichten und die ersten vier Personen der Thronfolge, sofern sie erwachsen sind, sind als Staatsräte mit Amtsgeschäften betraut und müssen staatsrechtlichen Aufgaben nachgehen. Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. sind laut der Thronfolge die folgenden Staatsräte im Amt:

William, Duke of Cambridge

Harry , Duke of Sussex

, of Andrew , Duke of York

, of York Princess Beatrice

Die britische Königsfamilie spielt eine wichtige Rolle bei der Vertretung des Königs oder der Königin in der Öffentlichkeit. Sie nehmen an Veranstaltungen teil und nehmen Präsidentschaften und Schirmherrschaften für Organisationen und Vereine wahr. Außerdem agieren die meisten Mitglieder der königlichen Familie als Ehrenoberst von Einheiten der Teilstreitkräfte des Vereinigten Königreichs. Die meisten männlichen Mitglieder der britischen Königsfamilie haben eine Ausbildung zum Offizier durchlaufen und auch schon als Offizier in den Streitkräften von Großbritannien gedient.



