Was es für die Ukraine bedeuten würde, wenn das Duo Donald Trump und J.D. Vance die Wahl gewinnt

Wolodymyr Selenskyj dürfte den Verlauf des Nominierungsparteitags der Republikaner in Milwaukee angespannt verfolgen. Bei seinen Reisen in die USA hatte der ukrainische Präsident stets den Kontakt zu den Republikanern gesucht, die in absehbarer Zeit den Präsidenten stellen könnte. Schließlich sind die USA der wichtigste Unterstützer des Abwehrkampfes gegen den russischen Angriffskrieg. Termine, bei denen Selenskyj ein freundlicher Empfang und Applaus stets sicher war – die Befürchtungen, dass ein Wahlsieg von Donald Trump am 5. November ein Ende oder zumindest einen substanziellen Rückgang der Waffenlieferungen zufolge haben würde, blieben.

Befürchtungen, die sich am Montag mit der Kür von J.D. Vance zum Kandidaten für die Vizepräsidentschaft bestätigt haben dürften. Denn Trump hat einen Mann zu seinem designierten Stellvertreter erwählt, der ein weiteres Engagement für die Verteidigung der Ukraine äußerst kritisch sieht. Ein Dämpfer für Selenskyjs Hoffnung, dass man mit einem impulsiv-wechselhaften Trump als Präsident am Ende doch noch zusammenkommen werde.

J.D. Vance ist in Bezug auf die Ukraine von bemerkenswerter Klarheit

Der 39-jährige Vance hingegen ist in seinen Aussagen von einer bemerkenswerten Klarheit. Im Februar saß der Senator von Ohio – schon damals im Gespräch als zweiter Mann hinter Trump – bei einer Podiumsdiskussion auf der Bühne der Münchner Sicherheitskonferenz. Amerika könne sich keine weitere Ukraine-Hilfe leisten, sagte Vance freundlich, aber bestimmt. China sei für die USA die Hauptherausforderung der Zukunft, das bedrohte Taiwan brauche dringend Unterstützung, auch Israel müsse mit Geld und Waffen unterstützt werden. All dies gemeinsam sei für sein Land nicht machbar. Um die Ukraine müsse sich Europa kümmern, so Vance sinngemäß.

Unmittelbar vor dem russischen Generalangriff auf die Ukraine im Februar 2022 formulierte er es ungleich mitleidloser: „Es ist mir eigentlich egal, was mit der Ukraine passiert, so oder so“, sagte Vance zu dem Ultrarechten Steve Bannon in einem Interview. Im Senat hatte Vance gegen zusätzliche 60 Milliarden Dollar für die Ukraine votiert. Sein Vorwurf an die EU: „Drei Jahre lang haben uns die Europäer gesagt, dass Wladimir Putin eine existenzielle Bedrohung für Europa ist. Und drei Jahre lang haben sie nicht so reagiert, als ob das tatsächlich der Fall wäre.“

Es ist keine Schwarzmalerei: Bei einem Wahlsieg Trumps ist die Unterstützung in Gefahr

Es ist alles andere als Schwarzmalerei, zu erwarten, dass die Ukraine im Falle eines Wahlsieges des Duos Trump/Vance damit rechnen muss, dass die Unterstützung aus den USA grundlegend infrage gestellt und zurückgefahren werden würde. Selbst wenn die europäischen Staaten ihre Hilfe dann aufstocken würden, wäre diese Lücke auf absehbarer Zeit kaum zu schließen.