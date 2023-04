Wo gibt es noch Atomkraftwerke in Europa?

Während im April 2023 die letzten drei Atomkraftwerke in Deutschland abgeschaltet werden, setzen andere europäische Länder auf Neubau. Ein Überblick über AKWs in Europa.

Seit 1988 sind sie in Betrieb, nach 35 Jahren Laufzeit gehen sie nun vom Netz: Die letzten drei verbleibenden Atomkraftwerke in Deutschland werden am Samstag, 15. April 2023, abgeschaltet. Das schreibt das deutsche Atomgesetz vor. Mit der Abschaltung von Isar 2 in Bayern, Emsland in Niedersachen und Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg ist der Atomausstieg Deutschlands besiegelt. Eigentlich sollten die drei AKWs schon 2022 vom Netz gehen. Doch der Angriffskrieg Russlands in der Ukraine und die Energiekrise, die darauf folgten, verschoben die Abschaltung.

Atomausstieg, ein europaweiter Trend? Im Gegenteil: Ein Nachbarland Deutschlands beginnt gerade erst mit Atomkraft. Hier finden Sie einen Überblick, welche EU-Staaten über Atomkraftwerke verfügen, welche abgebaut werden – und welche 2023 in Planung sind.

In welchen Ländern in Europa gibt es Atomkraftwerke?

Rund 110 Atomreaktoren sind 2023 in der Europäischen Union aktuell in Betrieb. Insgesamt 13 der 27 EU-Staaten betrieben Atomkraftwerke. Hier ist eine Liste aller Länder auf dem europäischen Kontinent, in denen Kernkraftwerke in Betrieb sind inklusive Anzahl der Reaktoren:

Land Anzahl der AKWs Anzahl Reaktoren Belarus 1 1 Belgien 2 5 Bulgarien 1 2 Deutschland 3 3 Finnland 2 5 Frankreich 18 56 Kroatien 1 (geteilt mit Slowenien ) 1 Niederlande 1 1 Rumänien 1 2 Russland 11 37 Schweden 3 6 Schweiz 3 4 Slowakei 2 5 Slowenien 1 (geteilt mit Kroatien ) 1 Spanien 5 7 Tschechien 2 6 Ukraine 4 15 Ungarn 1 4 Vereinigtes Königreich 4 9

Quelle: Internationale Atomenergie-Organisation (IAEA)

Welches Land in Europa hat keine Kernkraftwerke?

In Dänemark, Estland, Griechenland, Luxemburg, Portugal, Malta, Zypern, Irland, Italien, Litauen, Österreich, Polen und in der Türkei gibt es aktuell keine Atomkraftwerke. Bis 2009 gab es ein AKW in Litauen, das jedoch stillgelegt wurde. Auch in Österreich gab es eines (Kernkraftwerk Zwentendorf), das jedoch infolge einer Volksabstimmung nie in Betrieb genommen wurde. In Italien wurden Kernkraftwerke im Zuge eines Volksentscheids ebenfalls abgelehnt.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Neubau: Wo in Europa sind AKWs in Planung?

Während einige Länder wie etwa Deutschland oder Belgien auf den Atomausstieg setzen, steigen andere erst in die Atomenergie ein oder haben Neubauten in Planung. Hier eine Liste der Länder, in denen 2023 neue AKWs in Planung oder im Bau sind:

Lesen Sie dazu auch

Land Anzahl der AKWs in Planung/im Bau Belarus Ein weiterer Reaktor für bestehendes AKW im Bau Polen 2 AKWs mit 6 Reaktoren (Baubeginn 2026) Schweden Ausbau der Atomkraft als Regierungsziel, neue AKWs in Planung Finnland 2 neue AKWs; erstes im März 2023 in Betrieb gegangen Estland "Mini-AKW" in Planung Niederlande 2 neue AKWs in Planung Rumänien "Mini-AKW" in Planung Tschechien "Mini-AKWs" in Planung Türkei Erstes AKW mit 4 Reaktoren im Bau Frankreich Ausbau der Atomkraft als Regierungsziel, neue AKWs in Planung

Wo ist das größte Atomkraftwerk in Europa?

Als größtes Atomkraftwerk in Europa gilt das Kernkraftwerk Saporischschja in der Ukraine. Es hat sechs Reaktorblöcke und ist mit einer Nettoleistung von rund 5700 mV das leistungsstärkste in ganz Europa. Seit Anfang März 2022 ist es unter der Kontrolle Russlands.