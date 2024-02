Fragen Sie Markus Söder!

Markus Söder kommt zu unserem Live-Interview nach Augsburg. Schicken Sie uns schon jetzt Ihre Fragen an Bayerns Ministerpräsidenten!

Wie läuft es denn nun wirklich in der selbst ernannten Bayern-Koalition? Schaut Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger jetzt wieder öfter im Büro vorbei? Was steckt hinter dem Streit mit CDU-Chef Friedrich Merz über mögliche schwarz-grüne Koalitionen? Und vor allem: Was hält unsere Gesellschaft zusammen? Über all das wollen wir in einer neuen Folge unseres beliebten Formats Augsburger Allgemeine Live reden.

Unser nächster Gast am kommenden Dienstag, 27. Februar, ab 18.30 Uhr ist der bayerische Ministerpräsident Markus Söder. Der CSU-Vorsitzende steht dann nicht nur Chefredakteurin Andrea Kümpfbeck und Chefredakteur Peter Müller Rede und Antwort, er stellt sich auch Ihren Fragen.

Natürlich wird es auch um mögliche Auswege aus all den Krisen gehen, mit denen Deutschland und die Welt gerade zu kämpfen haben. Um die Sicherheit unserer Energieversorgung, um hohe Preise und frustrierte Landwirte und darum, wie ernst das Angebot der Union an Bundeskanzler Olaf Scholz und dessen Regierung tatsächlich gemeint ist, den Karren gemeinsam aus dem Dreck zu ziehen.

Augsburger Allgemeine Live mit Markus Söder: Es gibt nur noch wenige Restkarten

Das Interesse an unserem Live-Interview ist groß, es gibt nur noch wenige Restkarten, die Sie online für 5 Euro, plus Servicegebühren, buchen können. Das Gespräch findet, wie gewohnt, im Kleinen Goldenen Saal in der Jesuitengasse 12 in Augsburg statt. Einlass ist ab 18 Uhr.

Doch selbst, wenn Sie keine Tickets mehr bekommen sollten, können Sie mit Ihren Fragen dabei sein. Schreiben Sie uns gerne schon jetzt, was sie von Markus Söder wissen wollen. Eine Mail an live@augsburger-allgemeine.de genügt. Wir freuen uns auf Sie!

