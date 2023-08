Reden wir über Deutschland: Das Interview mit Olaf Scholz im Video

>>Von 2013 ist die SPD Teil der Bundesregierung. Wer sagten Sie nochmals sind die „Dummköpfe“?<<



Wie Sie richtig feststellen, war die SPD ab 2013 Teil der Regierung, wenn auch nicht immer freiwillig. Aber die Richtlinien der Politik gibt der/die Bundeskanzler/in vor, und das war bis 2021 Frau Merkel. In Koalitionsverträgen wird festgelegt, welche politischen Themen in der Legislaturperiode angegangen werden, und das hat man auch bei der Ampelkoalition so gemacht. Es ist also von Beginn einer Koalition an klar, welche Themen abgearbeitet werden sollen. Nicht berücksichtigen konnte man allerdings bei der Ampel den Krieg in der Ukraine, der zeichnete sich bei der Verhandlung des Koalitionsvertrags noch gar nicht ab. Trotzdem hat man mit den geplanten Vorhaben begonnen, auch wenn das einer Springerpresse so gar nicht gefallen hat. Die schreibt seit dem Tag des Regierungswechsels die Ampel schlecht, was dann auch leider von weiteren Medien mit übernommen wird. Es sind übrigens die selben Medien, die angeblich so erstaunt über das Wachstum der AfD sind!



Herr Scholz ist sicher ein guter und fleißiger Arbeiter als Bundeskanzler, aber er ist nicht so Mediengeil wie diverse andere Politiker. Ich würde mir durchaus auch gerne ein deutlicheres auftreten als Führungskraft wünschen, aber offensichtlich hat er intern alles im Griff, nur zeigt er es kaum nach außen. Und es gibt ja den bewussten Koalitionsvertrag, an den sich auch Herr Scholz halten muss. Das wird nämlich nur zu gerne übersehen.

Melden