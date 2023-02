Berlin

vor 4 Min.

"Berlin hat einen Neuanfang gewählt": So reagieren Politik und Medien auf die Wahl

Artikel anhören Shape

Bei der Wahl in Berlin am Sonntag sieht es nach ersten Hochrechnungen danach aus, dass die CDU das Rennen gewinnen wird. So reagieren Politik und Medien.

Bei der Berliner Wiederholungswahl ist die CDU nach ersten Hochrechnungen die stärkste Kraft geworden. Aus Sicht der Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey ( SPD) haben die Bürgerinnen und Bürger Berlins bei der Wahl ihre Unzufriedenheit mit der derzeitigen Situation zum Ausdruck gebracht. "Dieses Ergebnis zeigt, die Berlinerinnen und Berliner sind nicht zufrieden mit dem, wie es jetzt ist", sagte sie am Sonntagabend auf der SPD-Wahlparty in Berlin. "Sie wünschen sich, dass Dinge anders werden." Betonte aber auch: "Wenn wir eine Möglichkeit haben, ein Regierungsbündnis anzuführen unter SPD-Führung, dann werden wir auch versuchen, dafür eine stabile politische Mehrheit zu organisieren." CDU sieht einen klaren Regierungsauftrag, die Grünen wollen die Koalition Auch Generalsekretär Mario Czaja sprach davon, dass der Wille zur Veränderung an den Ergebnissen ablesbar sei. "Berlin hat einen Neuanfang gewählt", sagte er am Sonntagabend im ZDF. Für den Berliner CDU-Spitzenkandidaten Kai Wegner sei dies ein "tolles Ergebnis". "Er hat einen klaren Regierungsauftrag", sagte Czaja. "Berlin braucht eine stabile Regierung, die nicht das Gegeneinander, sondern das Miteinander lebt." CDU-Vizechef Carsten Linnemann bekräftigte den Führungsanspruch seiner Partei: "Wenn Sie zehn Prozentpunkte hinzugewinnen und diese Regierung richtig abgewatscht wurde - das ist ja fast ein einmaliger Vorgang - gibt es einen klaren Wahlsieger, und die Bevölkerung erwartet es auch, dass dieser Wahlsieger jetzt den Regierungsauftrag hat." Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch hat sich für eine Fortsetzung der Koalition mit SPD und Linken in Berlin ausgesprochen. "Die jetzige Regierungskoalition hat eine klare und stabile Mehrheit", sagte Jarasch in der ARD mit Verweis auf die noch vorläufigen Zahlen. "Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir eine klare Präferenz haben", sagte Jarasch. Am liebsten sei ihr, die bisherige Zusammenarbeit fortzuführen, "unter Führung der Grünen". Bisher wird die Koalition von der SPD angeführt. Nach ersten Hochrechnungen liegen SPD und Grüne bei der Wiederholungswahl gleichauf mit 18,1 bis 18,4 bis Prozent. Die AfD-Spitzenkandidatin bei der Abgeordnetenhauswahl, Kristin Brinker, hat sich zufrieden mit dem Ergebnis ihrer Partei gezeigt. "Wir haben unsere Wähler mobilisieren können, das ist das Entscheidende. Wir haben uns auch konsolidiert in der Hauptstadt", sagte Brinker in der ARD. "Es gab heute einen Wahlsieg der Konservativen, und das ist das Entscheidende." Die Partei hatte sich vor der Wahl ein zweistelliges Ergebnis zum Ziel gesetzt – nach den ersten Hochrechnungen dürfte die Partei das knapp verpassen. Bei der Wahl im September 2021 kam die AfD auf 8,0 Prozent. So reagieren die Medien auf die Wahl in Berlin Für eine Neu-Auflage der Koalition aus SPD, Grüne und Linke, sehen die Nürnberger Nachrichten kaum eine Chance: "Mehr schlecht als recht regiert: Es reichte nun sogar vielen Berlinern – und es wird schwierig für eine Neuauflage von Rot-Grün-Rot. Alle drei Koalitionspartner haben verloren, am deutlichsten die SPD. Die CDU ist klarer Sieger, dafür gibt es gute Gründe: eben das Versagen der Stadtregierung auf zu vielen Feldern. Nun wird es spannend." Lesen Sie dazu auch Wahl in Berlin CDU in Berlin nach Hochrechnungen stärkste Kraft, Rot-Grün-Rot verliert

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung interpretiert die Ergebnisse der ersten Hochrechnungen vor allem als Kritik an der SPD: "Bei der Wiederholungswahl haben die Bürger der SPD nun die Rechnung dafür ausgestellt, dass sie sich über Jahrzehnte um des Machterhalts willen den SED-Nachfolgern im Osten und den um harte Klientelpolitik nie verlegenen Grünen angedient hat." (lesa, mit dpa) Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Umfrage von Civey anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Civey GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Themen folgen