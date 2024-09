Wagenknecht als Partner, die Grünen als Gegner? In der Union rumort es

Vor den Gesprächen über mögliche Koalitionen in Sachsen und Thüringen wächst in der Union der Widerstand gegen einen Pakt mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht. CDU-Chef Friedrich Merz hat den Landesverbänden freie Hand für erste Gespräche gegeben, doch es melden sich immer mehr Parteifreunde zu Wort, die besorgt darüber sind, dass die Union ausgerechnet dem BSW entgegenkommt und zugleich die Grünen zum Hauptgegner erklärt.

„Verrenkungen, um um nach Gemeinsamkeiten mit Frau Wagenknecht zu suchen“

Einer von ihnen ist der CDU-Europaabgeordnete Dennis Radtke. „Die Grünen machen in Berlin vieles falsch. Mir will aber nicht einleuchten, warum wir die Kooperation mit einer Partei, die in den grundsätzlichen Fragen der Rechtsstaatlichkeit, der Außenpolitik, des Schutzes unserer Demokratie, glasklar ist, ausschließen und gleichzeitig intellektuelle Verrenkungen betreiben, um nach Gemeinsamkeiten mit Frau Wagenknecht zu suchen“, sagt er unserer Redaktion. Ihm sei „der Schutz unserer liberalen Demokratie und der Kampf gegen Putin wichtiger, als von morgens bis abends einen Kulturkampf gegen das Gendern oder veganes Essen zu führen“.

Ex-Generalsekretär Polenz fürchtet um DNA der CDU

Ähnlich sieht das der frühere CDU-Generalsekretär Ruprecht Polenz. Er gilt schon lange als Anhänger schwarz-grüner Bündnisse und liefert sich regelmäßig Debatten mit seinen eigenen Parteifreunden. Dass sich die CDU nun mit Wagenknecht zusammentun könnte, hält der 78-Jährige für gefährlich. „Das BSW steht gegen alles, was die DNA der CDU ausmacht: die Westbindung Deutschlands, Menschenrechte, eine starke EU, die soziale Marktwirtschaft“, warnt Polenz. Er rechnet damit, dass das BSW die Bühne missbrauchen wird, um den „Putin-Kurs ihrer Vorsitzenden zu unterstützen“.

Söder schließt auch ein Bündnis mit den Grünen aus

Die CDU bewegt sich auf dünnem Eis. Um Mehrheiten in den Landtagen von Sachen und Thüringen zu bekommen, braucht sie das BSW. Zugleich fürchten viele um den Markenkern der Union, ließe sie sich mit dem Wagenknecht-Lager ein. Deshalb werden in der CDU bereits Unterschriften gesammelt – mit dem Ziel, beim nächsten Parteitag einen Unvereinbarkeitsbeschluss mit dem BSW zu erwirken.

Im Bezug auf Linke und AfD gibt es solche Beschlüsse bereits. Und so werden die Koalitionsoptionen immer weniger, erst recht, weil CSU-Chef Markus Söder gerade erst wieder betont hat, mit ihm werde es auch keine Zusammenarbeit mit den Grünen im Bund geben.

Polenz hält das für einen strategischen Fehler. „Wer wie Söder eine Koalition mit den Grünen ausschließt, kettet die CDU auf Gedeih und Verderb an die abgewirtschaftete SPD“, warnt er und verweist darauf, dass die Union in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein, wo sie mit den Grünen regiert, in Umfragen deutlich besser dasteht als im Bund.

CSU-Abgeordneter: BSW ist eine extremistische Gruppierung

Auch in der CSU schauen viele skeptisch Richtung Osten. „Die entscheidende Herausforderung heißt Extremismus und ich halte das BSW für eine extremistische Gruppierung. Es sind schließlich nicht die gemäßigten Leute von den Linken dorthin gewechselt, sondern die radikalen“, sagt der Bundestagsabgeordnete Volker Ullrich. Er würde Minderheitsregierungen „einer toxischen Koalition mit dem BSW vorziehen“.

Für eine Zusammenarbeit mit den Grünen hat auch er keine Sympathie und nennt vor allem inhaltliche Gründe, etwa in der Migrations- und Wirtschaftspolitik. Davon abgesehen sei aber klar: „Demokratische Parteien müssen untereinander koalitionsfähig bleiben. Die Grünen sind unser politischer Gegner, mit dem wir hart in der Sache streiten, aber sie stehen – anders als AfD und BSW – eindeutig hinter unserer freiheitlich demokratischen Grundordnung.“