Bundesgesundheitsminister Lauterbach sieht Lücke von 20 Millionen Impfdosen

Für das kommende Jahr prognostizierte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) einen Impfstoffmangel. Unionspolitiker kritisierten das als Panikmache. Was Lauterbach jetzt plant.

Nach der großen Verwirrung um fehlenden Impfstoff hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach für Klarheit gesorgt. Er beziffert die Impflücke in den ersten drei Monaten des nächsten Jahres auf 20 Millionen Einheiten. Laut dem SPD-Minister ergibt sich der Engpass aus dem hohen Tempo, das die Booster-Kampagne aufgenommen hat. „Ich möchte nicht, dass dieses Tempo ausgebremst wird“, sagte Lauterbach am Donnerstag in Berlin.

Der neue Gesundheitsminister will auf Nummer sicher gehen und stets auf volle Lager zurückgreifen, „Ich möchte, dass in Deutschland deutlich mehr Impfstoff da ist, als abgerufen wird.“ Deutschland wird nach Lauterbachs Inventur zwischen Januar und März Stand heute 50 Millionen Impfdosen bekommen, hat aber einen Bedarf von 70 Millionen. Ganz bewusst wollte er den festgestellten Mangel EU-nicht seinem Vorgänger Jens Spahn (CDU) anlasten. „Das ist ausdrücklich keine Kritik an meinem Vorgänger.“

Lauterbach will seine Äußerung nicht als Kritik an Spahn verstanden wissen

Um der neuen, hochinfektiösen Omikron-Variante des Erregers etwas entgegen zu setzen, kommt es dem Gesundheitsminister zufolge darauf an, in den ersten Wochen des Jahres die derzeitige Geschwindigkeit bei Auffrischungsimpfungen beizubehalten. “ Wir sprechen über die frühen Woche im neuen Jahr“, machte der 58-Jährige deutlich. Das Problem dabei: Gerade im Januar ist die Versorgung nach derzeitiger Planung angespannt. Um den Engpass aufzulösen, hat er nach eigenen Angaben bei der Pharmafirma Moderna 35 Millionen Einheiten Serum zusätzlich gesichert, die so schnell wie möglich eintreffen sollen.

Außerdem bemüht sich der Minister um Kontingente, die eventuell EU-Partnerländer, wie Polen, Portugal oder Rumänien, kurzfristig an Deutschland abgeben wollen. Die allgemeine Verfügbarkeit schmälern könnte, wenn künftig die Auffrischungsspritzen wegen der Omikron-Mutation nicht mehr wie bisher mit der halben, sondern mit einer vollen Einheit Moderna verabreicht werden müssen. Dieser Schritt wird derzeit wissenschaftlich untersucht. Um im Jahresverlauf weiter auf genügend Serum zugreifen zu können, hat Lauterbach außerdem bei Biontech 92 Millionen Dosen gekauft. Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat dafür bereits 2,2 Milliarden Euro freigegeben.

Lesen Sie dazu auch