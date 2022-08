Die Corona-Pläne der Regierung zerstören Vertrauen

Da bin ich dann doch wirklich weiter

ohne Sorge und lasse mir ab Oktober, wenn der neue "Biontech-Impfstoff" zur Verfügung steht, die 5. Spritze und meine Frau die 4. Spritze nach Genesung geben und ich weiß, von was ich spreche!

Meine Frau hat Corona schon vor der ersten Impfung erwischt und Sie leidet heute noch unter ständiger Müdigkeit und Schlaffheit, obwohl sonst in der ganzen Familie, bisher noch nichts gehabt hat und jetzt auch all, sogar die Enkel entsprechend geimpft sind, ohne jegliche Probleme!

Gute Nacht.



>>@ Wildegger



"Oder was sind das für Menschen,..."



Aber so was passt vielleicht. nicht ins Weltbild von jemandem, der vor dem 4. oder 5. Schuss dieser Chemie steht, weil er dann einen Irrtum eingestehen müsste. Und solche zähle ich auch zu denen, wo ich mich frage, was sind das für Menschen.<<



Ich darf Sie beruhigen, das sind "ganz normale" Menschen!

